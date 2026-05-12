仲間との交流シーンに反響

米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆は、今季メジャー初挑戦ながら既に15本塁打を放つなど、打撃でチームを牽引する。ベンチでは味方と仲睦まじく交流する様子が目撃され、米ファンの視線を奪った。

すっかり馴染んでいた。ユニホームを纏いベンチで仲間と交流する村上。マイドロス、モンゴメリーと共に陽気なムードを漂わせ、表情には笑顔が覗く。モンゴメリーがその場から立ち去ると、マイドロスと並んでリズムを刻みながらノリノリで踊っていた。

球団公式Xが実際の映像を公開。「雰囲気が最高」と文面に綴られた和やかな映像に、米ファンが思わず釘付けになった。

「この選手（村上）と契約延長して欲しい。少なくとも、その努力はしてほしい」

「チームの雰囲気の良さが伝わってくる」

「こういう日を、ずっと長い間待ち望んでいたよ」

「この選手たち大好き！」

「このチームのこと、だんだん好きになってきた。このまま勢いを維持してほしい!!!」

村上は10日（日本時間11日）の本拠地マリナーズ戦に「2番・一塁」で先発。3打数1安打で2-1の勝利に貢献した。12日（同13日）からはロイヤルズとの本拠地3連戦に臨む。



（THE ANSWER編集部）