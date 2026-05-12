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YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が、「【イヤホンの評価項目】解説｜「定位」「音場」「分離感」って何？？」と題した動画を公開した。動画では、イヤホンの音質を評価する際に頻出する専門用語の意味について、具体例を交えながら解説している。



イヤホンのレビュー記事などで頻繁に目にする「定位」や「音場」といった専門用語。本動画では、これらの言葉の意味を正しく理解し、自分好みのイヤホン選びに役立てるための知識が共有されている。



まず解説されたのが、音の混ざり具合を表す「分離感」である。ギターやボーカルなど様々なソースが重なって構成される音楽において、それぞれの聞き分けやすさを指す。各ソースが混ざってしまうと「分離感が悪い」、個別に聞き取りやすいと「分離感が良い」と表現される。音楽のミックス時だけでなく、足音を聞き分ける必要があるFPSゲームにおいても重要な性能だという。



さらに、音域のチューニングによる特徴として「ドンシャリ」「かまぼこ」「フラット」の3つが挙げられた。「ドンシャリ」は低域と高域を強調したサウンドで、迫力が出しやすいためリスニング系のイヤホンに多い。「かまぼこ」はその逆で中域を強調しており、1BA（バランスド・アーマチュアドライバ1基）のイヤホンに多く採用されている。一方の「フラット」は全体を均等にしたサウンドでモニター系に多いが、チューニングが難しく「下手すると『退屈な音』『立体感の無い音』になりやすい」と、メーカーの技術力が試される傾向にあると語られた。



また、空間的な音の響きに関わる「定位感」と「音場」についても言及。それぞれの音がどの位置で鳴っているかを示す「定位感」は、音楽制作やFPSゲームにおいて不可欠な要素である。空間の広さを表す「音場」については、広いと開放的に、狭いと窮屈な音になると説明しつつ、「これもどちらが良いというものではなく、好みによって選択されることが多い」と補足している。



最後に、「すべての評価項目が高いイヤホンは中々存在しない」としつつも、1万円台で平均点以上の性能を持つ万能なモデルとしてゼンハイザーの「IE100PRO」を紹介した。複雑なオーディオ用語の正しい意味を理解することは、レビューを読み解くだけでなく、自身の求めるサウンドを言語化し、理想のイヤホンと出会うための強力な武器となるはずだ。