Googleは、サッカー日本代表監督・森保一を初起用した『Google Pixel』の新TVCM「Google Pixel 10 Pro：高画質インカメ篇 #TeamPixel」を、5月12日より全国で放映開始する。

（関連：【画像】CM本編ではファンと交流しながら自撮りを楽しむシーンなどが描かれている）

森保が『Google Pixel』のCMに登場するのは今回が初めてで、『Google Pixel』を愛用して自分らしさを表現する人々の総称である「#TeamPixel」の一員に加わるかたちとなる。これまでのCMには、三笘薫、中条あやみ、小田凱人、井桁弘恵、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝らが出演している。

CM本編では、普段の厳しい表情とは異なる穏やかな表情の森保が、ファンと交流しながら自撮りを楽しむシーンが描かれている。ブルーのスタジオ空間でハイチェアに腰掛けた森保が「日本のサッカーファミリーはすごく温かい、そして熱い」と語るシーンから始まり、「セルフィーで写真を撮って笑顔になってくれることが自分のエネルギーになる」と話す。画面が切り替わると、サッカーファンと一緒に撮影したセルフィーの数々が映し出され、「みんな私の友達だし、みんなサッカーファミリー」と画面をスワイプしながら写真を表示。最後は「自分の人生の喜びがこの中に詰まっています」と笑みを浮かべ、「私の名前は森保一。Google Pixelを使っています」と宣言する。

CM出演前から『Google Pixel』を使用しているという森保は、プライベートでも出会ったサッカーファンとセルフィーを撮ることが多いといい、「皆さんと撮った写真の笑顔から、自分自身がパワーをもらえますね」とインタビューで明かしている。あわせて公開されたインタビューでは、初対面の相手と距離を縮める秘訣や、森保が考えるスポーツの持つ力、今年新たに挑戦したいことなどを語っている。

あわせて、15秒版の「Google Pixel 10 Pro：サッカーファミリー篇 #TeamPixel」「Google Pixel 10 Pro：人生の喜び篇 #TeamPixel」も公開された。

■森保一（サッカー日本代表監督）コメント

--今回、初めてGoogle PixelのCMにご出演いただきました。同じく#TeamPixelのCMに出演された皆さんとはお会いしたことはありますか？

小田凱人さんとは、とある表彰式の会場でお会いしたことがあります。お話もさせていただいて、Google Pixelで一緒に写真も撮りました。すごく好青年で、礼儀正しく爽やかな印象でしたね。「これが世界の小田凱人か！」と思いました（笑）

--森保さんは人見知りをされない印象ですが、初対面の方と距離を縮める秘訣はありますか？

早くお互いに自然体になれるように意識しています。自分がさらけ出していくことで、相手にもリラックスして自然体でいてもらえたらなと。他には、できるだけ自然に、にこやかな表情でいることですね。相手が心を開いてくれたらいいなと思いながら、自然とやっているのかもしれません。

--Google Pixelのキャッチコピーである“新しい未来にのりかえよう。”にちなんで、今年新しく取り組みたいことはありますか？

新たにということではないかもしれませんが、常に今の自分より進化する、変化するっていうチャレンジは今年もしていきたいなと思っています。

--今回のCMはファンとの写真が印象的な内容になっていますが、普段はどんな写真を撮られますか？

孫の写真を撮ります。あとは仕事で日本全国や世界中へ行くので、行った先の素晴らしい景色も撮りますね。その他は食事をしたり、人と接したりする時に「じゃあ、記念写真撮ろう」みたいな感じでたくさん撮ります。最近で言うと、声をかけてくれるファンの方々とセルフィーで撮ることが多いですね。

--（他の人に頼むのではなく）ご自身でセルフィーを撮る理由は何かあるのでしょうか？

楽しい思い出、いい記念になるので、自分で撮ることが多いですね。セルフィーで一緒に写真を撮ると相手も喜んでくれますし、すごく距離感が近くなる感じがします。相手が本当に笑顔になってくれて、親近感が感じられることがセルフィーを撮る大きな理由ですね。

--後から写真を見返して、お互いが笑顔だったらパワーをもらえるのではないですか？

本当にパワーをもらえますね。「この人たちが応援してくれているから、また頑張って喜んでもらえるようにしよう」と思いますし、相手が喜んでくれることを自分がやれるというのが嬉しいです。常に、色々な方にサッカーを知ってもらいたいし、楽しんでもらって日常の活力にしてもらいたいという想いがあるので、たくさんの人に観てもらえるのは嬉しいです。日本中、世界中でサッカーファミリーが増えると嬉しいなっていう気持ちで、一緒に写真を撮らせてもらってます。

--森保さんが感じる「スポーツが持つ力」とはどんなものでしょうか？

自分の人生を豊かにし、楽しくするもの。そして、色々な人を巻き込んで、豊かな楽しい人生を送れるのがスポーツだと思います。また、自分ができないことができるようになる達成感や向上心を持てますし、何より人との関わりを学べます。サッカーをやっていなければ、出会えなかった人たちがたくさんいます。こういう色々な人と出会えることも、サッカーをやっていたからこそだと心から思っています。

（文＝リアルサウンド編集部）