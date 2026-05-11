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こどもNISAの目的は教育費ではない。本質は「時間という資産をプレゼントする制度」だった

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

資産運用アドバイザーのガーコ氏が、YouTubeチャンネル「ガーコちゃんねる」にて「こどもNISA正式決定！月5000円で5000万円の資産を残す方法！」と題した動画を公開した。動画では、2027年から開始予定の「こどもNISA」の仕組みや、長期投資における「時間」の重要性について詳しく解説されている。



ガーコ氏はまず、こどもNISAの正体について、「つみたて投資枠の年齢制限撤廃」であると説明する。0歳から17歳までの間、年間60万円、最大600万円の非課税枠が利用でき、18歳以降は成年NISAに自動的に移行する仕組みだ。ガーコ氏は、大人の生涯投資枠1800万円とは別の枠として600万円が設定された背景に、「親の資金力による差が広がりすぎることを抑えながら、子どもに早くから『時間』を使わせる」意図があると考察を述べている。



本動画の大きな見どころは、少額でも「時間」を味方につけることで莫大な資産を築く可能性の提示である。年利7%でシミュレーションした場合、0歳から18歳まで毎月5000円を積み立て、その後65歳まで追加投資なしで運用を続けると、元本108万円が約5000万円になる可能性があると解説。「時間が長いと、少額でも結果が大きく変わる可能性がある」と語り、こどもNISAは教育費目的だけでなく、将来の資産形成や成人後の選択肢を広げるためにも有効であると説明した。



一方で、親が陥りやすい優先順位の誤りにも警鐘を鳴らす。こどもNISAよりも「親の家計が優先」であるとし、「親が自分の老後を守ることも、子どもへの大事なプレゼント」と断言。無理に満額を投資するのではなく、生活防衛費や自身の老後資金を確保した上で、続けられる金額から始めることを推奨した。



最後にガーコ氏は、「子どもにお金を残す制度ではありません。子どもに『時間』という資産をプレゼントする制度です」と力強く述べ、制度を通じて親子でお金について話し合うことこそが、最も価値のある金融教育になるという見解で締めくくった。