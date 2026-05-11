歌手の吉川晃司が１１日、自身の公式サイトを更新。左目の緊急手術を行い、当面の間は激しい運動などを制限する必要があるため。１６日の東京公演と３０日の千葉公演を延期すると発表した。

「延期のお知らせ（Ｋ２：５／１６有明公演、Ｔｏｕｒ：５／３０市川公演）」と記された内容には「吉川は、先日５月４日に左目の眼内レンズ再固定の緊急手術を受けました。一昨年（おととし）の手術の際に、レンズを固定する毛様体筋肉の損傷が確認されていたのですが、今回検査にて損傷が更に進行していることが分かり、レンズを支えきれず眼底に沈んでしまうと失明の危険性があるため、緊急の手術となりました」と、緊急手術を受けたことを報告した。

手術は無事に成功したが、激しい運動は控える必要があり、「予定しておりました下記の公演につきましては開催を延期させていただきますことをお知らせいたします」と発表。１６日にＳＧＣ ＨＡＬＬ ＡＲＩＡＫＥで開催予定だった「ＯＦＦＩＣＩＡＬ ＦＡＮ ＣＬＵＢ “Ｋ２” ｐｒｅｓｅｎｔｓ Ｋ２ Ｍｅｍｂｅｒ’ｓ Ｎｉｇｈｔ」と３０日に市川市文化会館で開催予定だった「ＫＩＫＫＡＷＡ ＫＯＪＩ ＬＩＶＥ ２０２６ Ｈｉｇｈｅｒ ＆ Ｈｉｇｈｅｒ Ｔｏｕｒ」の２公演の延期を伝えた。

最後には「楽しみに待っていてくださった皆様には大変ご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。購入したチケットは、振替公演日にそのまま有効となり、払戻については、近日中に詳細をお知らせするとしている。