三星堆で殷代後期・中国西南部最古の純隕鉄製品を確認

四川大学考古文博学院と四川省文物考古研究院の共同研究チームはこのほど、国際学術誌『Archaeological Research in Asia（アジア考古研究）』に、三星堆遺跡7号祭祀坑から出土した鉄片が純隕鉄製品であることを確認したとの最新の研究成果を発表しました。これは、中国西南地域でこれまでに発見された青銅器時代最古の隕鉄文物となります。

今回研究の対象となった3点の鉄片は殷（商）代後期のもので、接合すると全体は長さ約20センチ、幅5〜8センチのおののような形状をしています。研究チームは金属組織の顕微鏡分析など複数の技術手法を用いて詳細に検査した結果、ニッケルの含有量が極めて高く、成分がきわめて均一であるという顕著な特徴を確認しました。微細組織は単相フェライト構造を示していました。このようなニッケル含有量が高く均一な合金は、殷後期に知られている製鉄技術では到底実現できない一方で、隕鉄の物理・化学的特性とは完全に一致していました。このため、人工精錬による鉄器である可能性は排除され、正真正銘の純粋な隕鉄製遺物であることが確認されました。

これまで、中国における早期の隕鉄文物は主に北京、河北、河南など中原および北方地域で出土しており、中国西南部の青銅器時代に隕鉄が利用されていた証拠は確認されていませんでした。今回の三星堆遺跡での発見により、3000年前の古代蜀の文明が、既に隕鉄を識別し加工する高度な能力を備えていたことが実証された形となりました。（提供/CGTN Japanese）