モバイル向けアクセサリーなどを手がけるティ・アール・エイ（大阪市）は、「cheero」ブランドから、モバイルバッテリー「PitaPower（ピタパワー） 5000mAh CHE-137」を2026年5月12日午後0時に発売する。

ワイヤレス充電対応、スタンド装備、ストラップ式USBケーブル付属

電解質がゲル状で、液漏れや膨張、発火リスクが極めて低いという「準固体電池」を採用。スマートフォンを約1回フル充電できる容量5000mAhバッテリーを搭載する。

対応スマートフォンを重ねるだけのワイヤレス充電に対応。アップルの磁気技術「MagSafe」対応iPhoneなどマグネット内蔵機器ならピタッと吸着してズレにくく、安定した充電が可能だ。また、ワイヤレスと有線の同時給電にも対応する。

背面に折りたたみ式スタンドを装備。マグネット内蔵機器ならワイヤレス充電しながら立てて使用できるほか、手に持った際はスマートフォングリップのようにも使える。

ストラップ型のUSB Type-C to Cケーブルが付属。ストラップとして取り付けられ、外出時にケーブルを忘れる心配がない。

過充電/過放電/短絡、発熱を検知すると自動で給電を停止する各種保護機能を備える。異常な発熱を検知すると自動で入出力を停止する温度センサーを内蔵する。

価格は4480円（税込）。