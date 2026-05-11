俳優の山下智久（41）が10日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演。親交が深い俳優との出会いを語った。

2008年にスタートしたフジテレビ「コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-」シリーズで主演を務めた山下。インタビュアーの林修に「今でもコードブルーメンバーは仲良いんですか？」の質問に「めちゃくちゃ仲良いですね」と即答。2歳後輩の俳優・浅利陽介については「凄い生意気だったんですよ。顔合わせの時、ポッケに手つっこんで来て“おざっす”みたいな。なんだよ年下だろみたいな、ムカつくなって思ってたんですけど、やればやるほど、会えば会うほどいいやつなんですよ」と語った。

番組では浅利にもインタビュー。「僕の態度があまりよくなくて。“ちっす”みたいなあいさつをした。僕もいきがってたんで、先輩に対して“ちっす”はないなと反省しております」とトーク。

一方で「向こうもトゲトゲしかったですよ！」とぶっちゃけ。「もうちょっと人とうまくしゃべったら？いわゆる人見知りなんですよ」と山下の素顔を明かした。