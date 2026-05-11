2024年7月、新宿区内の駐車場に停車していたロケバス車内で20代の被害者女性・Aさんに性的暴行を加えたなどとして、不同意性交等の罪に問われている元ジャングルポケット・斉藤慎二被告（43）。3月13日から東京地裁にて公判が開かれており、斉藤被告はここまで「同意してくれていると思っていた」などと罪状認否で起訴内容の一部を否定。両者の主張は食い違っている。

【写真】ポーズをとり、バームクーヘンの手売り販売をする元ジャンポケ・斉藤慎二被告。他、妻・瀬戸サオリと買い物中の斉藤慎二被告なども

5月8日に行われた第3回公判では、事件当日、ロケ撮影を行っていたテレビ番組のディレクター・X氏が証人として出廷。Aさん、斉藤被告と同じロケバスにのっていたX氏は、当日の2人の様子や印象について詳細に証言したのだった。【前後編の後編。前編から読む】

検察からは、番組にAさんと斉藤被告が出演することになった経緯について、X氏に質問があった。裁判を傍聴したライターが語る。

「Aさんは会社員でありながら、SNS等で発信をおこなうインフルエンサーでもあった。番組には過去1度、ロケ地の案内人として出演歴があり、番組側はそれを踏まえて今回オファーしたと言います。一方、X氏はAさんに対しタレント・芸能人といった感覚はなく、あくまで『一般の方』に案内人としてオファーしたと説明しました。

一方、斉藤氏はコーナーのMCとして、他の候補となった複数のタレントと同時にオファーをしたところ、斉藤氏のスケジュールが合い、出演が決まったといいます。出演が決まったのは収録のわりと直前で、Aさんが先に出演が決まっていたそうです」

ロケ現場の責任者だったX氏は、当日4か所のロケ地を回った。Aさんと斉藤被告と同じロケバスに乗って移動していたが、当日は「違和感をもたなかった」という。

「ロケはスケジュール通りにすすみ、Aさんや斉藤被告の様子に違和感を抱くことはなかったそうです。起訴内容によれば、X氏らスタッフがロケバスを出ている間に、2人きりになったタイミングで斉藤被告が犯行に及んでいるわけですが……。

その日撮影を終えると、SNSの宣伝用に、斉藤被告と共演のタレント2人、合計3人で写真撮影。その後、X氏が近くにいたAさんに『一緒に撮りますか？』と声をかけ、4人で記念写真を撮影したそうです」（同前）

しかし──検察側はこれまでの公判で、Aさんが当日のうちに斉藤氏からの被害を周囲に訴えていたと主張している。ロケ現場の移動中、犯行直後にも、Aさんは知人や母親などに被害を受けた旨のメッセージを送っていた。

「第2回公判に出廷したAさんの母親の証言によると、Aさんはロケ中の時間帯、母親に『ジャンポケ斉藤 めっちゃ気持ち悪いんだけど』『チューしようとしてきた』などとLINEをしていた。帰宅時、心配して母親が声をかけようとすると、Aさんは『ちんこ舐めさせられたんだけど』と報告したそうです。

その後、身体を清めるため母親はAさんにうがいをさせ、シャワーを浴びさせた。それでもその後数日間にわたって泣いたりため息を繰り返すAさんを心配に思った母親が、Aさんをメンタルクリニックに連れて行き、クリニックの助言もあって警察に通報したそうです」（同前）

両者の間で食い違う同意・不同意の線引き。今回出廷したディレクターのX氏は犯行については「気づかなかった」としたが、斉藤被告の行為については「前代未聞のこと」と強い怒りを露わにしていた。

「今後の期日では、斉藤被告への被告人質問が行われる予定です。斉藤被告本人は罪状認否で『（Aさんが）同意してくれていると思っていました』と、はっきりとした口調で証言していました。今後本人がどのように主張を展開するのか、注目です」

次回公判期日は5月13日に予定されている。

（了。前編から読む）