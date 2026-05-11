DAIGO、長女が母・北川景子のために選んだ“母の日ギフト”を公開「娘ちゃん、ナイスチョイス」「愛ですね」
俳優・北川景子（39）の夫でミュージシャン・タレントのDAIGO（48）が10日、自身のインスタグラムを更新。長女（5）が選んだという“母の日ギフト”を披露した。
【写真】「娘ちゃん、ナイスチョイス」「愛ですね」DAIGOの長女が母・北川景子のために選んだ“母の日ギフト”
この日は“母の日”当日で、DAIGOは「母の日 世界中のすべてのマザーにありがとう!!」「#お母さんがいるから #私たちがいます」と自身の母親や妻の北川、各所で家族を支える人々へのメッセージを記し、カーネーションの写真を投稿した。
「#黄色がママが好きと娘が選んだ」と、写真の淡いイエローのカーネーションは長女がチョイスしたものであることを紹介。花は一輪挿しに生けられ、花瓶のまわりには長女＆長男が大好きなシマエナガのマスコット人形も飾られていた。
コメント欄には「景ちゃん。黄色が好きなんだね」「娘ちゃん、ナイスチョイス」「母の日 お母さんの好きな色のカーネーションをと選ぶ娘ちゃんかわいいです 愛ですね」「娘ちゃんがママを思って選んだ黄色のカーネーション 奥様は感激したでしょうね〜」「カーネーションも飾りのキャラクターも可愛い」「素敵なご家族でほっこりします」などと、さまざまな反響が寄せられている。
DAIGOと北川は、2016年1月に結婚。20年9月に長女、24年1月に長男（2）の誕生を報告した。
【写真】「娘ちゃん、ナイスチョイス」「愛ですね」DAIGOの長女が母・北川景子のために選んだ“母の日ギフト”
この日は“母の日”当日で、DAIGOは「母の日 世界中のすべてのマザーにありがとう!!」「#お母さんがいるから #私たちがいます」と自身の母親や妻の北川、各所で家族を支える人々へのメッセージを記し、カーネーションの写真を投稿した。
「#黄色がママが好きと娘が選んだ」と、写真の淡いイエローのカーネーションは長女がチョイスしたものであることを紹介。花は一輪挿しに生けられ、花瓶のまわりには長女＆長男が大好きなシマエナガのマスコット人形も飾られていた。
DAIGOと北川は、2016年1月に結婚。20年9月に長女、24年1月に長男（2）の誕生を報告した。