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肉の旨味と爽やかな大葉がマッチ！レンジで完結する絶品豚もやし

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「【もう炒めない】さっぱり豚もやし大葉 レンジ5分で旨すぎる」と題した動画を公開しました。包丁もまな板も使わず、電子レンジでの加熱だけで完成する、手軽で満足感のあるレシピを紹介しています。



動画で紹介されているのは、もやしと豚バラ肉を使った一品です。耐熱容器にもやしを入れ、その上に豚バラ肉をパックからそのままスライドさせてのせるという大胆な手順からスタート。「切らなくてOK」という手軽さで、調理前の生肉に直接触れる手間を省いています。酒と塩胡椒で下味をつけたら、ふんわりとラップをして電子レンジで加熱します。



加熱後、「生肉触りたくない派です」とのことで、キッチンバサミを使って豚肉をカット。洗い物を減らす工夫が凝らされています。さらに、大葉は包丁を使わず手でちぎってのせることで、「ちぎることで香りも広がる！」と、風味を際立たせるテクニックも披露しました。



味の決め手は、味ぽんと焼肉のタレ。「調味料はたった2つ」「この組み合わせが最強です」と紹介する特製ダレが、豚肉のコクと大葉のさっぱり感を見事にまとめ上げています。



「暑い時はレンジ放置が1番」「安くて、簡単で、旨い」と、作る側の気持ちに寄り添ったレシピ。疲れて帰った日の夕食に、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・もやし 1/2袋（約2つかみ）

・豚バラ肉（または豚こま肉） 6枚

・酒 大さじ1

・塩胡椒 適量

・大葉 2枚

・味ぽん 大さじ1

・焼肉のタレ 大さじ1



［作り方］

1. 耐熱容器にもやしを入れる。

2. もやしの上に豚肉を切らずにそのままのせる。

3. 酒大さじ1を回しかけ、塩胡椒適量で下味をつける。

4. ふんわりとラップをし、電子レンジ（500Wで6分、または600Wで5分）で加熱する。

5. ラップを外し、キッチンバサミで豚肉を食べやすい大きさに切る。

6. 大葉をちぎってのせ、味ぽんと焼肉のタレ各大さじ1をかけて完成。