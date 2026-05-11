イラン情勢をめぐり、参議院の決算委員会で、野党側は高市総理大臣に対し、ガソリンの節約をよびかけるよう質しました。

【映像】森ゆうこ議員「そろそろ政策転換しませんか」

高市総理は、国民に対して踏み込んだ節約をお願いする段階にはないと述べました。

立憲・森ゆうこ「総理この点だけやはり国民に協力をしてもらって抑制策をとらないと、ますます厳しくなりますから、ますます厳しくなりますから。なくなってからでは遅いんですよ備蓄原油が。そろそろ政策転換しませんか」

高市総理「私は現時点では国民の皆様に対してさらに踏み込んだ節約をお願いする段階にはないと考えております。これは生活医療さまざまなところ、そして産業経済も回していかなきゃなりません」

ただ、高市総理は、夏のエネルギー需要が高まる時期には、例年通り省エネの呼びかけは行うとしました。そのうえで情勢を今後ともしっかりと注視し、「あらゆる可能性を排除せずに臨機応変に対応する」と述べるに留めました。

自民党幹部は、ガソリン補助金の財源や夏の電気・ガス代への支援策として「補正予算案を組まざるを得ない」と指摘する声もあります。補正予算案の編成には時間が必要なため、今月末ごろの判断が迫られます。（ANNニュース）