みんなの大好きを、全部のせ！かつや「揚げオムカレー」
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「かつや」にて「揚げオムカレー」を2026年5月8日(金)より期間限定で販売を開始した。
■「やりすぎ感」＝かつやらしさ。「揚げオムカレー」期間限定でかつやに登場！売り切れ御免。
あの“売れすぎて一時休止”となった伝説メニューが、さらに進化して帰ってきた。
ふわとろオムレツに、コク深いカレーソース。
その上に、肉厚ハンバーグ、サクサク海老フライ、ジューシーから揚げ、食べ応え抜群のチキンカツ、そしてどこか懐かしい赤ウィンナーまで――。
ひと皿で主役級のおかずが勢ぞろいした、かつや渾身の“揚げオムカレー”。
満足感も背徳感も、すべてを包み込む圧倒的ボリューム。
あの頃を超える一皿を、堪能しよう。
■テイクアウトでお店の味をおうちや職場でも！
『揚げオムカレー』は、お弁当としてテイクアウトも可能だ。自宅でゆっくりとお食事を楽しみたい時や、職場でのランチなど様々なシーンで利用できる。
■商品概要
※⼀部店舗は、メニューや価格が異なる。店舗情報にて各店舗の取扱メニューが確認できる。
【店内メニュー】
〇揚げオムカレー
通常店舗：990円(税込1,089円)/券売機店舗：税込1,090円
【テイクアウトメニュー】
〇揚げオムカレー弁当
通常店舗：990円(税込1,069円)/券売機店舗：税込1,090円
〇その他メニュー
■とんかつ専⾨店「かつや」
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〇揚げオムカレー
通常店舗：990円(税込1,089円)/券売機店舗：税込1,090円
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通常店舗：990円(税込1,069円)/券売機店舗：税込1,090円
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