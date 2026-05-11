大人気「飲めるピザ」シリーズに新作「飲めるピザ チーズカレー」

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　日本ピザハットは、人気シリーズ「飲めるピザ」の新商品「飲めるピザ チーズカレー」を、きょう11日から6月15日までの期間限定で発売する。世界最大級のピザチェーンで展開する同シリーズに、カレーが加わる形となる。

【別写真】Mサイズ「飲めるピザ チーズカレー」

　「飲めるピザ」は、とろりとした具材と濃厚な味わいで“飲めるおいしさ”をうたう人気企画。今回登場する「チーズカレー」は、とろ〜りチーズと濃厚カレーを組み合わせた一品で、シリーズ史上最濃を掲げている。

　ひとり用の「MY BOX 飲めるピザ チーズカレー」は、お持ち帰り990円、配達1300円で販売。みみにゴーダチーズをトッピングした専用ハンドトス生地を使用し、Pサイズ限定となる。

　また、気軽に試せる「ピザポテBOX 飲めるピザ チーズカレー」は、お持ち帰り700円、配達1010円で提供される。さらに、Mサイズのホールピザ「飲めるピザ チーズカレー」も用意され、お持ち帰り2230円、配達3190円で展開する。

　Mサイズは、お持ち帰り2枚目無料セットや配達2枚目半額セットの対象商品となる。加えて、「MY BOX にこ得セット」では、「MY BOX 飲めるピザ チーズカレー」と対象3種のMY BOXを組み合わせることで、2個目が最大50％オフとなり、最大650円の割引が適用される。

　販売期間はいずれも5月11日から6月15日まで。全国のピザハット店舗（一部除く）で取り扱う。価格はすべて税込。なお、本商品はピザであり、飲み物ではない。