「オリックス０−２日本ハム」（１０日、京セラドーム大阪）

母の日仕様のピンクのバットで放った一撃が、勝利への号砲となった。日本ハムの主砲・レイエスが２２試合８６打席ぶりのアーチとなる４号２ラン。終わってみれば、一回表の先制弾で挙げた“スミ２”で勝負が決まった。

２死一塁から、エスピノーザの甘いスライダーをジャストミート。左翼５階席前面の壁にぶち当てる豪快弾を、悠然と歩いて見送った。「きょうは母の日だから、頰に母と妻のイニシャルを書いて試合に臨んでいる。状態は上がってきていたので、この特別な日に打つことができて、とてもうれしい」。感謝の思いがこもった一発。黒い文字がにじむ顔に、はじけるような笑みが浮かんだ。

４月下旬に幼い愛息２人が来日。そこから３度の猛打賞を記録するなど、家族のパワーをもらって一気に上昇曲線を描いてきた。前日に「今、８４段目ぐらい。１００になるまでもう少し待って」と状態を表していた新庄監督も、この日は「もう１０１段目じゃない？のってくると思います」。笑って太鼓判を押した。

２戦連続完封勝ちで、２カードぶりの勝ち越し。しかも、首位オリックスに敵地で勝ち越した今季初のチームになった。「２勝１敗でずっと行きたいですね。１試合目に負けても、こういうふうに２、３試合目って勝てるチームですから、実際は。三つも全然勝てるチームなので」と新庄監督。優勝候補に挙げられていたチームの歯車が、ようやくかみ合い始めた。