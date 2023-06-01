「R−1ぐらんぷり2009」（現R−1グランプリ）王者のお笑い芸人中山功太（45）が11日、Xを更新。自身の発言に端を発した「いじめを受けている先輩芸人」騒動について詫びた。

中山は5日配信のABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショーSEASON3」で「長らくに渡って…僕の体感で言ったら10年ぐらいなんですけど。ずっといじめられた先輩がいるんですよ、ずっとその人からいじめられてきた」と激白。「今、むちゃくちゃ売れてますし、たぶんですけど、その人に対して皆さん、いいイメージを持っていると思うんですよ」と続け、スタジオが騒然となった。この話がネットニュースとなって一気に拡散。当該芸人が誰かとネット上で話題となっていた。

10日夜、まずサバンナ八木真澄（51）が当該案件をめぐって謝罪。「今回のことで、世間の皆様や後輩たち、多くの方々にご心配や不快な思いをおかけして申し訳ありません。全てコンビであるサバンナの責任です 中山功太とも電話で話しをさせてもらいました 功太と茂雄もまた話せてないみたいなので、双方の話しを聞き僕が書きます」などと謝罪。相方の高橋茂雄（50）と中山の間を取り持った。

八木の相方高橋は11日にXを更新。「今回の中山功太との件ついて、多くの方々にご心配と不快な思いをおかけしてしまい、本当に申し訳ありません」と謝罪。続けて「功太本人にも許可をもらって、僕からもお話しさせてください。まず、相方の八木さんが相手と親しいので、2人の間に入ってくれました。その後、僕も功太と直接電話ができてしっかり話すことができました」と記述。

「当時の大阪で共演してた番組の収録で、言い方やカラミが嫌な思いをさせていたこと謝りました。本当に未熟で受け取る側のことをしっかり配慮できていませんでした。反省して功太とまた仕事ができるようにしたいなと思ってます。この度はお騒がせして申し訳ございませんでした」とつづった。

そして、中山も11日「この度は、番組内での匿名による不用意な発言により、あらぬ憶測を呼んでしまい、申し訳ございません」と謝罪。「先程、サバンナ高橋さんと電話でお話させていただきました。当時、嫌な思いをさせてしまったことに対して真摯に謝罪をして下さいました」と明かした。

続けて「僕も、ご迷惑をおかけした事を謝罪させていただきました。今後、このような事がないように、発言に気をつけて参ります。ご迷惑、ご心配をおかけした関係者の皆様、高橋さんのファンの皆様、相方の八木さん、本当に申し訳ございませんでした」と締めくくった。