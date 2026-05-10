丸まったカーペットでできたトンネルの穴を覗く猫さん。飼い主さんが反対側の穴からおもちゃを振って誘うと、まさかの光景が繰り広げられ…。

話題の投稿は1211万回再生もの注目を集め、「かわいい以外の言葉が出ない」「すごい！狩りの本能をくすぐられる感じがしますね」「一瞬新幹線かと思った」「迫るネッコ癒される」といったコメントが国内外から寄せられることとなりました。

【動画：トンネルの向こう側にいる猫→おもちゃで誘い出した結果…まさかの『可愛すぎる瞬間』】

カーペットのトンネルを覗くハチちゃん

Instagramアカウント『Hachi ハチ』に投稿されたのは、ブリティッシュショートヘア「ハチ」ちゃんの姿。ハチワレで背中に数字の8の模様があるという「ハチ」に縁がある猫さんです。

ある日、飼い主さんがカーペットの下を掃除しようとめくったところ、カーペットがくるんと丸まってトンネルができたといいます。トンネルが面白かったのか、穴からハチちゃんが覗いたのだとか。

穴の中を駆け抜けると...

トンネルの穴から覗くハチちゃんに向かって、反対側の穴から飼い主さんがお気に入りのおもちゃを振ってみたといいます。すると、おもちゃを捕まえようとしたハチちゃんが「ズザザザザザザ」とトンネルの中を駆けてきたのだとか。

真っ暗なトンネルの中を駆けてくる際、ハチちゃんの目はキランと光っていたといいます。ハチちゃんのユーモラスな動きも加わって、その姿はまるでアニメに出てくるキャラクターのよう。思わず、リピートして何度も見てしまいます。

かけがえのない家族

トンネルを駆け抜け、最後はスライドして穴から顔を出したというハチちゃん。「獲物は逃さないにゃ」というようなハンターの顔をしていたのだとか。ズサっと穴から出てくる瞬間が何とも言えない可愛さです。

ハチちゃんをお家に迎えて半年。「丸い顔と丸いお目目で家族を笑顔にしてくれる」と飼い主さん。ご家族にとってハチちゃんは、なくてはならないかけがえのない存在なのでしょう。これからもハチちゃんは、可愛らしい仕草とユーモアたっぷりの行動でご家族を楽しませてくれることでしょう。

わずか5秒ながらたくさんの人を楽しませてくれたこの投稿には、「カラコンしてるみたい笑笑かわいい」「目を光らせて走ってくるの可愛すぎる」「目からビーム出たっ！」「動きがコミカル‼️可愛い」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント『Hachi ハチ』には、ブリティッシュショートヘア「ハチ」ちゃんの愛らしい成長の記録が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント『Hachi ハチ』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。