

ケイリンで優勝した村瀬琶音選手（水色のウェア）

【岡山県高校総体2026】10日、玉野競輪場で自転車のトラック競技が行われました。

全国選抜大会とインターハイでの優勝経験がある村瀬琶音（水島工 3年）は、スプリントとケイリンそれぞれで力を見せて優勝。

2026年3月の選抜で4位に終わったケイリンでのリベンジを見据えていて「インターハイに向けて調子が上がってきている感覚はある。しっかり勝っていきたい」と意気込みました。

男子1kmタイムトライアルでこの村瀬を上回ったのが松尾泰成（岡山工 3年）。3月の選抜ではこの種目で全国3位に輝いた松尾は、村瀬と同じ組で出走。自己ベストに迫る1分4秒64の大会新記録で1位に輝きました。村瀬は1分5秒25で2位。この種目は、3位の日名健人（岡山工 3年）（1分6秒78）までがそれまでの大会記録（1分7秒16）を上回るハイレベルな戦いとなりました。

松尾は「より体を仕上げて、インターハイの1kmで1位を取りたい」と意気込んでいます。

松尾は4km速度競走でも大会新記録の4分52秒31をマークし優勝しました。

女子1kmタイムトライアルには、選抜の女子スプリントで全国1位に輝いた藤田初風（山陽学園 3年）が登場。「最後の400ｍはきつかったが、自己ベストを出すために進もう進もうと意識した」という藤田は、自身が持つ岡山県の高校女子記録を上回る1分17秒16をマークし1位に。



競技後には 「インターハイでは圧倒的な力をみせてスプリント1位を取りたい」と意気込みを語りました。

このほか、スクラッチ・レースは細川幸希（興陽 3年）が松尾を抑えて優勝。ポイント・レースは撫養拓海（水島工 3年）が優勝しました。

自転車のトラック競技は6月に山口県防府市で中国大会が開かれます。