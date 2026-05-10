◆陸上 木南記念（１０日、大阪・ヤンマースタジアム長居）

女子８００メートルのタイムレース決勝で、日本記録（３分５９秒５２）保持者で、昨年の世界選手権代表の久保凛（積水化学）が、２分７秒４７で３組６位にとどまり、ホロ苦い社会人デビューとなった。

３月で大阪・東大阪大敬愛高を卒業し、地元の社会人デビュー戦。序盤から勢いに乗れず、２周目のバックストレートまでは３番手で踏ん張ったが、そこからずるずると後退し、悔しい結果となり、レース後は両膝に手をつきながら号泣。コンディション不良で取材対応もしなかった。

今春から東京で母と愛犬“ふうた”との生活をスタートさせ、競技でもプロ中距離チーム「ＴＷＯＬＡＰＳ」代表で男子８００メートル元日本記録保持者の横田真人さんに指導を受けている。すでに３月１３日から練習を開始し、３１日までは宮崎合宿にも参加するなど、社会人生活をこなしてきた。

久保の代わりに取材に対応した横田氏は「悪くない状態で初戦はこられたかな思っていました。今日は走り出しから動いていない感じでそれが前半リズム乗れないまま、後半ずるずるいってしまった。過度のプレッシャーというか、まだ１８歳なので」と代弁した。