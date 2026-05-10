神秘的なロシアンブルーが入賞

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第10位 - ロシアンブルー

この猫種の息を呑むような美しさは、太陽光の下で真価を発揮します。銀色の毛先が光をとらえて神秘的な輝きを放つのです。毛並みは密度が高く最小限の手入れで済むうえに、エメラルドグリーンの瞳は知性と愛情を感じさせます。

問題解決能力が高く戸棚をかんたんに開けてしまうので、餌はかならず鍵のかかる場所に保管してください。

第9位 ― アメリカンショートヘア

この猫種はランキングの常連です。初期の入植者によってイギリスから米国へ持ち込まれた猫が祖先とされており、筋肉質な体格と力強い顎を持ち高い捕食能力を誇ります。

性格は穏やかで忍耐強く、他のペットとも仲良くでき、しつけにもよく反応するため人気があります。

第8位 ― シベリアン

独特な三重被毛は、故郷の厳しい冬に完璧に適応するためのもの。その穏やかで愛情深い性格は、年々猫好きを魅了しています。飼い主に忠実で、ソファで穏やかに昼寝をしたり、お気に入りのおもちゃを追いかけて走り回ったりして、楽しく日々を過ごします。

がっしりとした筋肉質な体格と愛らしい表情は、どんな家庭にもぴったりです。

６,７位は長年の人気種

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第7位 ― ブリティッシュショートヘア

穏やかで控えめな性格で、膝の上に乗せてくれるのを辛抱強く待ったりもします。密度の高い被毛は他のどの猫よりも単位面積あたりの毛量が多く、丸い目も特徴的です。

威厳ある魅力と静かな知性を持ち、愛好家の間では昔から愛されてきました。

第6位― アビシニアン

毛には複数の色の帯があり、鮮やかで輝きのある被毛を誇っています。古代エジプトの墓壁画に描かれた狩猟猫の子孫と考えられていたアビシニアンは、非常に活発で、並外れた知能を持ち、飽くなき好奇心を発揮します。活動量が多く、子どものいる家庭には最適だといわれます。

第5位 ― デボンレックス

この小柄な猫のいたずらっぽく妖精のような表情は愛らしく、短毛猫種としての人気はここ数年トップクラスです。

他の多くの猫種に比べて抜け毛がはるかに少なく、手入れが非常に簡単な猫種でもあります。人間の活動に熱心に関心を示し、しばしば自分なりの「お手伝い」を申し出ようとするほどです。

第4位 ―エキゾチック

ペルシャ猫と複数の短毛種を交配して生まれたエキゾチックは、ペルシャ猫の愛らしい顔立ちと、手入れが簡単な中短毛の被毛を兼ね備えています。穏やかで温和な性格で愛情深く、ほとんどの家庭環境に順応します。

やはり第１位はこの種が

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第3位 ― ペルシャ猫

猫の美しさと魅力を象徴する存在で、その穏やかで落ち着いた性格は世界中で愛されています。贅沢で流れるような被毛をもち、丸く表情豊かな瞳が印象的です。

膝の上やソファで丸まって過ごすのがお気に入りですが、おもちゃにも目がありません。

第2位 ― ラグドール

4種類の模様があるラグドールは、鮮やかな青色の楕円形の瞳が特徴的です。人間とのふれあいを好み、家族に深く愛情を注いでくれる猫です。

第1位 ―メインクーン

1895年にアメリカ初のキャットショーでメインクーンが優勝して以来、この「やさしい巨人」と呼ばれる猫たちは、世界中の猫愛好家を魅了し続けています。

賢くて順応性があり、社交的なうえ、ふさふさとした被毛と堂々とした体格は人々の注目を集めます。人懐っこく、遊び好きで、しつけやすく、飼い主にとても忠実です。

メインクーンは2年連続でトップの座を獲得しました。さて、あなたのお好みの猫種は？

出典：opularity that Purrs: CFA Unveils the Top Cat Breeds of 2026