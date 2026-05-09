「急にめっちゃオシャレアイテム来た」「かっこいい!」神戸が新ゲームシャツを発売
ヴィッセル神戸のグッズ公式X(@visselgoods)が9日、ホームで10日に行われるJ1百年構想リーグWEST第16節・ファジアーノ岡山戦で「VISSEL KOBE 1995 Game Jersey」の販売を開始すると告知した。
色はクリムゾンレッドとブラックの2種類で、価格は7900円(税込)。同アカウントは「日常で楽しめるアパレル出来ました」とし、「襟のバランス、生地の柄、、細部までこだわり尽くしました。着る度に満たされます」とPRしている。
ファンからは「急にめっちゃオシャレアイテム来た」「欲しい」「ええやん!」「かっこいい! 特にブラックがクール」「これはなかなかイカす」などのコメントが送られた。
色はクリムゾンレッドとブラックの2種類で、価格は7900円(税込)。同アカウントは「日常で楽しめるアパレル出来ました」とし、「襟のバランス、生地の柄、、細部までこだわり尽くしました。着る度に満たされます」とPRしている。
日常で楽しめるアパレル出来ました。— ヴィッセル神戸オフィシャルグッズ【公式】 (@visselgoods) May 9, 2026
襟のバランス、生地の柄、、細部までこだわり尽くしました。着る度に満たされます。
▶5/10(日)岡山 ホーム戦で発売開始!
スタジアムグッズショップ/THE VISSEL/VISSEL PORT/オンラインストア pic.twitter.com/8juCBWI2AA