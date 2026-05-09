磐越道で、部活の移動中に北越高校の生徒が死傷した事故で、逮捕された運転手の男が事故の数日前、知人に「免許を返納しようと思う」と話していたことが分かりました。



5月6日、福島県郡山市の磐越道上りで北越高校の男子ソフトテニス部員を乗せたマイクロバスがガードレールなどに衝突。17歳の男子生徒が死亡し、17人がけがをして、バスを運転していた68歳の男が逮捕されました。男は事故を起こす数日前、5月2日か3日に「免許を返納しようと思う」と知人に話していたことが分かりました。また捜査関係者への取材で、男が今年に入り、複数回の事故を起こしていたことが新たに分かりました。



男は「速度の見極めが甘かった」などと供述していて、警察は9日、男の身柄を検察庁に送り、事故が起きた詳しい経緯などを調べています。