1»î¹ç¤Ç4¿Í½é¥´¡¼¥ë¤ÎÄÁ»ö¡¡»¥ËÚ¡ßRBÂçµÜ¤Ç¡Ö4/7¡×¡ÄÁª¼ê¸¢ÆÀÅÀ²¦¤¬µÇ°¤¹¤Ù¤¥×¥í½é
»¥ËÚ¤ÈRBÂçµÜ¤Î°ìÀï¤ÇÄÁ¤·¤¤»ö¾Ý¤¬µ¯¤¤¿
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÎÂè16Àá¤¬5·î9Æü¤Ë³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Ï¥Û¡¼¥à¤ËRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ò·Þ¤¨¡¢4-3¤Î·â¤Á¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤¿¡£·×7¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿°ìÀï¤Ç¡¢4¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬J¥ê¡¼¥°½é¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤»ö¾Ý¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÁ°È¾11Ê¬¡¢Ë¡À¯Âç³Ø¤Ëºß³ØÃæ¤ÇÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤ÎDFÇßÄÅÎ¶Ç·²ð¤¬ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢Æ±39Ê¬¤Ë¤ÏMF¥Æ¥£¥é¥Ñ¥Ã¥È¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥²¥Ã¥È¡£Æ±44Ê¬¤Ë¤ÏMF¹ÓÌîÂóÇÏ¤¬3ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¤¡¢Æ±¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤ÏRBÂçµÜ¤¬DF²ÃÆ£À»¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡»¥ËÚ¤¬2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾2Ê¬¤ËFWÆü郄¸µ¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¤È¡¢Æ±15Ê¬¤ËFW»³ËÜºùÂç¤¬·è¤á¤ÆÆ±ÅÀ¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËFW¥¥ó¥°¥í¡¼¥É¡¦¥µ¥Õ¥©¤¬·àÅª¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¡¢»¥ËÚ¤¬·â¤Á¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÇßÄÅ¡¢¥Æ¥£¥é¥Ñ¥Ã¥È¡¢Æü郄¡¢¥¥ó¥°¤Î4¿Í¤¬J¥ê¡¼¥°½é¥´¡¼¥ë¡£7¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿°ìÀï¤Ç¡¢4¿Í¤ÎÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æµ²±¤Ë»Ä¤ë°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë