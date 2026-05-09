5月8日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、首の手術を終えたマツコ・デラックスが2カ月ぶりに出演し、入院生活の秘話を語る場面があった。

【映像】マツコ、快適すぎた入院生活で「唯一ヤバかったこと」。退院後に溜まった“欲求”が爆発！

この日は、タイムマシーン3号と宮下草薙が群馬の魅力をプレゼンし合うVTR企画が放送された。

宮下兼史鷹（宮下草薙）が紹介したのは、桐生市の歴史ある温泉旅館・梨木館。珍しいキジ料理のフルコースが味わえるうえ、部屋にはビールサーバーが完備され、飲み放題で楽しめるという。

スタジオで映像を観ていたマツコがとくに反応したのは、草薙航基（宮下草薙）の凄まじい飲みっぷりだ。

1カ月ほど酒を断っていたという草薙は、飲み放題のビールを一気に煽って「あー美味しい」と感激。「しびれる。脳がくたばりそうですよ」と、まるで漫画『カイジ』のような名言を繰り出すほど、久しぶりの酒にテンションを上げていた。

その後も草薙は、宿自慢の絶品キジ料理を堪能しつつ、自らサーバーでビールを注いでひたすらグビグビ…。

思わず山本浩司（タイムマシーン3号）が「1カ月ビールやめてたんだろ？ いいのかここで解禁して」と心配するが、草薙は「今日しかない！」とキッパリ。いつもテレビで見せるオドオドした様子は影を潜め、「恥ずかしいけど幸せです」と上機嫌に語っていた。

VTRを見終えたマツコは「あの気持ち、すごくわかる」と草薙に強く共感。「入院して1カ月お酒飲んでなかったからヤバかった。（退院して）3リットルくらい飲んだ」と衝撃の告白をした。

入院中は食事も美味しく、最新の麻酔薬のおかげで痛みもほとんど感じなかったというマツコ。「全然苦痛じゃなかった」と入院生活を振り返ったが、愛飲家として「禁酒」だけはさすがに堪えたようだった。