7月20日からカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ枠で放送される反町隆史主演ドラマ『GTO』のヒロイン役に生見愛瑠が決定した。

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藤沢とおるによる同名漫画を原作とした本作は、元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。

1998年の放送当時は、大がかりなロケーションや予想を裏切るストーリー展開、そして、“従来の教師像”を根底から覆す型破りなスタイルが話題となり、鬼塚役を演じる反町の情熱的で力強い演技も相まって、全12話の平均視聴率（世帯）が関東地区で28.5%、最終回は35.7%（ビデオリサーチ調べ）と高視聴率を記録した。

また、2024年4月に放送されたスペシャルドラマ『GTOリバイバル』（カンテレ・フジテレビ系）では、一夜限りの復活放送を果たし、個人視聴率6.0%、コア視聴率5.4%、世帯視聴率9.6%と再び高視聴率を記録し、TVer再生回数は当時の単発ドラマとしては歴代1位となる430万回を超えた。

そんな型破りで誰よりもまっすぐ生徒と向き合う伝説の教師・鬼塚英吉を再び反町が演じ、28年の時を経て連続ドラマに帰ってくる。また、脚本の遊川和彦、演出の中島悟、プロデューサーの安藤和久ら、1998年版に携わったスタッフが再び集結する。

舞台は「未来のリーダーを育成する」を理念に掲げる高校・私立誠進学園。教師と生徒の双方がタブレット端末を携帯し、生徒や教師の情報・評価などがデジタルデータによって管理された教育現場が描かれる。

本作がカンテレドラマ初出演となる生見が演じるのは、鬼塚英吉（反町隆史）が担任を務めるクラスの副担任で古典教師の柏原実央。本作が初の教師役への挑戦でもある生見が演じる柏原は、合理的で効率を重視し、何でもそつなくこなせる優秀な一面を持つが、トラブルを起こさないことを優先し、生徒や同僚とも一定の距離感を置き、感情を表に出すことを避けてきた。そんな柏原が、型破りな教師・鬼塚英吉と同じクラスを受け持つことに。鬼塚の“お目付け役”になるかと思いきや、鬼塚に対し「好きにやればいいんじゃないですか。担任は鬼塚先生なんだし」と突き放す発言をするなど、どこか冷めた態度を取ることも。

『GTO』のヒロイン役といえば、1998年版では冬月あずさ役を松嶋菜々子が演じ、常識にとらわれない鬼塚の行動に戸惑いながらも、その行動の裏に隠された生徒への愛や信念を次第に理解し、鬼塚を支える存在として物語に欠かせない役割を担ってきた。28年ぶりの復活となる今作では、“鬼塚の新たなバディ”となる柏原が、鬼塚と対峙していくことで、“教師としての在り方”や“生徒と向き合う覚悟”を問われ、どのように変化していくのかに注目だ。

【生見愛瑠（柏原実央役）コメント】『GTO』は学生時代に再放送で拝見していたので、作品に参加できると聞いて「本当に私でいいんですか？」と驚きましたし、とても嬉しかったです。青春時代に見ていたときは「生徒役」をやってみたかったのですが、そこを通り越してまさか「先生役」を演じるとは思ってもいませんでした（笑） ヒロインというポジションに、正直プレッシャーも感じていますが、今は不安よりもワクワクのほうが大きいです。私が演じる柏原実央は、どこか一歩引いたところに立ち、独特の空気感を持っている人物で、これまでにあまり演じたことがないタイプです。私自身、友達から「何を考えているか分からない」と言われることがよくあって（笑） そういう部分は少し似ているかなと思います。主演の反町さんは撮影現場でもずっと“鬼塚先生”のままという印象で、包容力があり、でもどこか少年っぽさも感じます。生徒役の皆さんは、想像していた以上にしっかりしていて、自分が人見知りしている場合じゃないと思いました。クランクアップまでには、もっと仲良くなれたらいいなと思っています（笑） 自分が青春時代に見た作品が、またこうして帰ってくることが本当に嬉しいです。私自身、全力で作品に向き合っていきますので、お友達やご家族など、いろいろな世代の方と一緒に見ていただけたらと思います。

（文＝リアルサウンド編集部）