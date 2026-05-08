◇パ・リーグ ソフトバンク6―5ロッテ（2026年5月8日 みずほペイペイドーム）

ソフトバンクの近藤健介外野手（32）が3回に先制の右越え8号2ラン。ホームイン時には両手を合わせ、感極まったような表情を浮かべた。

0―0の3回2死1塁、先発・広池のスライダーをはじき返し、右翼スタンドへ文句なしの一発。ホームベース上で手を合わせてベンチに戻ると、目元をタオルで覆った。そして目を真っ赤にしたまま左翼の守備位置へ向かった。

試合後に取材に応じた近藤は「一昨日、兄が亡くなりまして。兄も野球好きだったですし、親も“お兄ちゃんも試合に出て欲しいと思うから行ってこい”ということで（球場に）来ましたけど。そんな中で打たせてもらったので。見てくれたかなとは思います」と涙の理由を明かした。

「7つ離れていますけど、キャッチボールもよくしましたし、今までも（兄も）野球も教えていたので。違う形ですけど野球界に貢献しながらいたので。野球愛が強い兄だったと思います」

近藤にとっても大事な試合でチームはサヨナラ勝ち。「まだまだ順位は気にするところではないので、チームに勝ちにつながるようにやっていきたい」と前を向いた。