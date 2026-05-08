「スネル復帰時にドジャースは佐々木朗希をマイナー降格させるべきだ」

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今月4日に掲載された米カリフォルニア・ポスト紙電子版の記事のタイトルは辛辣だった。

現地時間2日のカージナルス戦で6回5安打3失点、今季3敗目（1勝）を喫したドジャースの佐々木朗希（24）。その2日後、日本通で知られる同紙のディラン・ヘルナンデス記者がローテ左腕のスネルが今月中にメジャー復帰する見通しであることを引き合いに、不振が続く右腕のマイナー落ちを提唱したのだ。カリフォルニア・ポストは、米大衆紙のニューヨーク・ポストの姉妹紙。

同記者は「経済的・政治的な事情が佐々木のケースをより複雑にしているが、目標は同じであるべきだ。佐々木が潜在能力を最大限に発揮できる道筋をつけることだ」などと主張。

「経済的・政治的な事情」に関しての詳細には触れられていないが、佐々木がド軍入りした際に日米球界で「密約説」が浮上したことなどを踏まえると、ド軍にとって佐々木が特別な存在であるのは確かだ。

一方で同記者は、韓国人内野手のキム・へソンが開幕マイナースタートとなりながら、現在はメジャーでレギュラーとしてプレーしていることも踏まえ、「特別扱いはやめるべきだ」とした。記事内では、「参考までに、佐々木はドジャースが彼にとって最善だと考えるなら、マイナーへの降格を受け入れると言っている」と、本人に直撃取材した形跡も見られる。

佐々木ら若手3投手のうち1人が降格

佐々木の契約に「マイナー拒否条項」が含まれているかどうかを踏まえたものだろうが、本人の「マイナーOK」の言質を取ってまで降格を主張するくらいだから、佐々木がローテで投げ続けることをよほど否定的に捉えているのだろう。

実際、ド軍の佐々木に対する待遇を巡っては、かねて一部米メディアやファンから批判の声が上がっていた。オープン戦で制球難に苦しみ、防御率15.58と散々な成績だったにもかかわらず、開幕ローテ入り。案の定、開幕から1勝3敗、同5.97とパッとしないからなおさらだ。

日本時間7日には、ロバーツ監督がスネルの復帰時期について、同9日にマイナーで登板した後、メジャー復帰する方針を示した。先発ローテが再編されれば、佐々木、ロブレスキー、シーハンの若手3投手のうち1人が降格するとみられる。

佐々木の次回登板は日本時間10日のブレーブス戦（ドジャースタジアム）。そこで見違えるような投球をすればともかく、マイナー降格へ外堀が埋められつつある。

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日刊ゲンダイが報じた「佐々木朗希の“報奨金事件”」が話題を呼んでいる。ドジャース移籍の際に日本人スタッフ3人を引き抜いたことで大顰蹙を買っていたが、どうやらその彼らのフォローすらまともにできていないようなのだ。いったいどういうことか。●関連記事 【もっと読む】“幼稚さ”露呈した佐々木朗希「報奨金事件」 では、それらについて詳しく報じている。