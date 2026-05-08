こんにゃくやキャベツで簡単にあと1品追加！4月に最も読まれた記事は？【月間ランキングTOP5】

みんな知りたい！簡単副菜メニュー◎4月に人気だった記事は？

クックパッドニュースでは、料理にまつわるさまざまなお役立ち記事を配信しています。多くの記事の中で、2026年4月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！こんにゃくやキャベツなどのヘルシー食材を使った簡単な副菜レシピ集が注目されていました。

5位にランクインしたのは、フランス発祥のグラタン「ドフィノワ」をご紹介した記事でした。スライスしたじゃがいもと牛乳、チーズだけで作れます。じゃがいものデンプン効果で、面倒なホワイトソースを使わずにとろみがつくのがポイント。玉ねぎやベーコンなどお好みの具材を加えてボリュームアップしてもおいしいですよ。



第4位:焼くまで5分、週末はスコーンでのんびりブランチ

4位は、週末ブランチにぴったりなスコーンをご紹介した記事でした。作業時間はなんと5分で、あとはオーブンにおまかせ。焼き立てアツアツ＆サクホロ食感のスコーンで、午後からも楽しい気分で過ごせそうです。



第3位:作りおきにおすすめ、キャベツだけ副菜5選

3位にランクインしたのは、旬のキャベツだけで作れるおかずを集めた記事でした。梅おかか和え、ごまみそ＆にんにく和え、カレーマヨなど、クセが少ないキャベツはどんな味付けにも違和感なくなじみます。あと1品を手早く作りたい時、ヘルシーな小腹満たしが欲しい時にもぴったりです。



第2位:食べごたえも◎10分で完成する白菜おかず5選

白菜を多彩に楽しめるレシピを掲載。あさり、鶏だんご、ベーコン、ブリなどを組み合わせて、約10分で作れます。忙しい日のメインにぴったりな点が注目を集めていました。



第1位:低カロリーが嬉しい、5分で作れるこんにゃくおかず

4月のクックパッドニュース記事で最も読まれたのは、こんにゃくで作る5分副菜をご紹介した記事でした。しっかり濃い目の味付けをすれば、ご飯のお供にもお酒のつまみにも合う一品が出来上がります。リーズナブルで食費を圧迫する心配もなく、給料日前の食卓にもぴったりです。







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