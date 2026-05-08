前節でレギュラーシーズン首位に立ったラグビー・リーグワン１部の神戸は８日、神戸市内で、最終第１８節の東京ベイ戦（１０日、えどりく）に向けての練習を公開した。

すでにプレーオフ（ＰＯ）進出６チームは決定しており、焦点はリーグ戦の最終順位。ＰＯは２位以上なら準決勝からの登場となるが、３〜６位は準々決勝からスタートとなる。現在、神戸は勝ち点７１。２位の埼玉と３位の東京ベイが同６９で並んでおり、上位３チームは大混戦となっている。最終節は勝てば１位通過、負ければ３位転落の可能性もある大一番だ。

前節は出場メンバーから外れ、２戦ぶりにスタメンで復帰するＳＯ李承信共同主将は「個人として、体はいいコンディション。今週はハードワークできそう」と“休養効果”を強調。開幕節で２８―３３と敗れた東京ベイが相手でも「やるべきことをやれば、どのチームにも勝てると思っている。シーズンで積み重ねてきたことを出したい」と力を込めた。

デイブ・レニーヘッドコーチは「負けた方が（ＰＯは）準々決勝からになる。相手も素晴らしいマインドで来ると思う」と気を引き締めつつ、「水曜も含めてきょうの練習を見ても、先週に比べたらいい状態。現段階での準備は素晴らしい」と、仕上がりに胸を張った。