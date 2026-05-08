『君がきらめく季節に』イ・ソンギョンの出演韓国ドラマ5選 不良の女子高生を演じたデビュー作から『浪漫ドクター キム・サブ2』『恋のゴールドメダル』など
韓国の俳優イ・ソンギョンが、2024年12月以来約1年半ぶりとなる来日イベント『2026 LEE SUNG KYOUNG FANMEETING in TOKYO コンコン★キラキラ』をあす9日開催。ドラマ『君がきらめく季節に』で話題となったイ・ソンギョンの、デビュー作『大丈夫、愛だ』をはじめ『浪漫ドクター キム・サブ2』など、ABEMAで配信中の5作品を紹介する。
【場面ショット】新鮮！デビュー作で不良の女子高生を演じたイ・ソンギョン
◆『大丈夫、愛だ』
チョ・インソンとコン・ヒョジンの共演で贈る、トラウマを抱えた小説家と恋愛恐怖症の精神科医、シェアハウスを舞台に傷を抱えた大人たちが愛で癒やされていく姿を描くヒーリングラブコメディ。ヘス（コン・ヒョジン）はさまざまな問題を抱えた患者と向き合う敏腕精神科医。慌ただしい日々を送っているが、実は異性と関係を持つことを怖がる“恋愛恐怖症”を抱えていた。
ある日トークショー番組に出演することになったヘスは、イケメンベストセラー作家のジェヨル（チョ・インソン）と出会う。精神科医をバカにした物言いに反感を覚えるヘスだが、ジェヨルは素っ気ない態度のヘスに興味津々。彼女が住むシェアハウスに越してきて、積極的なアプローチを仕掛けていく。一方ジェヨルを慕う小説家志望の高校生ガンウ（D.O.）は度々ジェヨルを訪ねてくる。実はガンウとジェヨルには大きな秘密が…。
モデルとして活躍していたイ・ソンギョンは、不良の女子高生オ・ソニョとして出演。2014年の本作で俳優デビューを果たし、俳優としてのキャリアを華々しくスタートさせた。
◆『浪漫ドクター キム・サブ2』
ハン・ソッキュ、アン・ヒョソプらが出演、変わり者の天才医師のもとで成長する若手医師たちの感動メディカルロマンス第2弾。
病院の不正を内部告発したことで業界から干されてしまった外科医ソ・ウジン（アン・ヒョソプ）は、“神の手”を持つ伝説の外科医キム・サブ（ハン・ソッキュ）にスカウトされ、トルダム病院で働くことになる。しかし、両親が残した多額の借金に追われるウジンにとって、手術はあくまでお金を稼ぐための手段でしかない
一方、ウジンの同期チャ・ウンジェ（イ・ソンギョン）は、優秀な成績で医大を卒業しコサン大学病院の胸部外科医となるも、手術室に入ると意識を失ってしまう恐怖症を抱え、トルダム病院への異動を命じられる。こうしてキム・サブのもとで働くことになった2人は、患者を救うことに全身全霊を注ぐサブの姿を目の当たりにしながら、少しずつ外科医としての覚悟と責任を学んでいく。
しかし、コサン財団の理事長ト・ユンワン（チェ・ジノ）は、トルダム病院を閉鎖し新たな病院を建設する計画を進行します。 ユンワンの息がかかった外科医パク・ミングク（キム・ジュホン）がトルダム病院に乗り込み、病院を巡る対立は激化していく。
本作は前作に続き、初回から最終回まで同時間帯視聴率1位、最高視聴率28.4％を記録し、2020年SBS演技大賞では5冠を受賞するなど、高い評価を受けた。
イ・ソンギョンは、エリート一家の重圧から手術室に入ると意識を失ってしまう手術恐怖症を抱える胸部外科医、チャ・ウンジェを熱演。同期のウジン（アン・ヒョソプ）と切磋琢磨しながら自身の問題と向き合い、ライバル心と同時に恋も育てていく過程が大きな共感を呼んだ。
◆『恋はチーズ・イン・ザ・トラップ』（※12日まで全話無料配信）
パク・ヘジン、キム・ゴウン、ソ・ガジュン出演、ミステリアスで先の読めない展開が魅力の大ヒットラブコメディー。
アルバイトをしながら大学に通うマジメな女の子ホン・ソル（キム・ゴウン）は、ある日偶然、皆に慕われる完璧な先輩ユ・ジョン（パク・へジン）の冷徹な本性に気づいてしまう。その日を境にユ・ジョンから嫌がらせを受けるようになったソルはついに休学を決意するが、その矢先、思いがけず授業料免除の知らせが届く。
休学をやめたソルの前に現れたのは、以前とは別人のように優しくなったユ・ジョンだった。ことあるごとに自分を助けてくれるユ・ジョンを怪しみながらも、次第に彼のことが気になり始める。そんな中、ユ・ジョンと深い因縁のある幼なじみペク・イノ（ソ・ガンジュン）が現れ、ソルに急接近。ミステリアスな三角関係の行方は…。
イ・ソンギョンは本作で、ユ・ジョンに思いを寄せる周囲を振り回すトラブルメーカーのペク・イナを演じており、その強烈なキャラクターが放送当時大きな話題を集めた。
◆『恋のゴールドメダル〜僕が恋したキム・ボクジュ〜』（※26日まで全話無料配信）
ナムジュヒョク×イ・ソンギョンが出演する、体育大学を舞台に繰り広げられる、胸キュン必至の青春ラブコメディー。
ハノル体育大学の重量挙げ部の期待の星、キム・ボクジュ（イ・ソンギョン）は水泳部のトップ選手で女子に大人気のチョン・ジュニョン（ナム・ジュヒョク）と勘違いからトラブルに…。そのことがきっかけでジュニョンはボクジュが小学校の同級生で、自分を助けてくれた怪力のおデブちゃんだったことに気づく。
それ以来、ボクジュの姿を見かけてはわざと昔のあだ名で呼んでからかうジュニョンだが、実はボクジュの行動が気になって仕方がない。そんなある日、大荷物を抱えて雨の中を歩くボクジュは見ず知らずの自分に突然傘を差し出してくれた紳士的な医師ジェイ（イ・ジェユン）に一目惚れ。
ジェイがジュニョンの従兄とは知らないボクジュは、ジェイに近づくために彼の勤務する肥満クリニックに周囲にはナイショで通い始めるも…。
イ・ソンギョンは本作で重量挙げの国家代表選手をキュートに演じ切り、2016年MBC演技大賞にて優秀演技賞を獲得。ジュニョンの暴走ぶりや怒涛のスキンシップなど、胸キュンが止まらない作品となっている。
◆『ドクターズ〜恋する気持ち』（※11日〜6月10日まで全話無料配信）
キム・レウォン×パク・シネが主演する、痛みを知るすべての人へ贈る、ピュアラブストーリー。
母の死をきっかけに問題児となったへジョン（パク・シネ）は、父に見捨てられ、田舎の祖母の家に引き取られることに。転校先で心優しい元医者の高校教師ジホン（キム・レウォン）に出会い、投げやりだった人生を変えようと同級生のソウ（イ・ソンギョン）の力を借り、猛勉強する。次第にヘジョンとジホンは、惹かれあっていくが、ジホンに片思いをしていたソウはそんな2人の仲に嫉妬し、ある事件が起こり、結局、へジョンとジホンは離ればなれに。さらにヘジョンの祖母も亡くなってしまい…。13年後、医者となったへジョンは、ある目的を果たすため、クギル病院に転院すると、ジホンやソウと再会する。
イ・ソンギョンは、主人公ヘジョン（パク・シネ）の高校時代の同級生であり、のちに同じクギル病院の医師となるソウを演じる。ヘジョンの運命の人であるジホン（キム・レウォン）に片思いをして嫉妬心を抱くなど、主演2人と四角関係を繰り広げる重要な役どころを見事に演じている。
【場面ショット】新鮮！デビュー作で不良の女子高生を演じたイ・ソンギョン
◆『大丈夫、愛だ』
ある日トークショー番組に出演することになったヘスは、イケメンベストセラー作家のジェヨル（チョ・インソン）と出会う。精神科医をバカにした物言いに反感を覚えるヘスだが、ジェヨルは素っ気ない態度のヘスに興味津々。彼女が住むシェアハウスに越してきて、積極的なアプローチを仕掛けていく。一方ジェヨルを慕う小説家志望の高校生ガンウ（D.O.）は度々ジェヨルを訪ねてくる。実はガンウとジェヨルには大きな秘密が…。
モデルとして活躍していたイ・ソンギョンは、不良の女子高生オ・ソニョとして出演。2014年の本作で俳優デビューを果たし、俳優としてのキャリアを華々しくスタートさせた。
◆『浪漫ドクター キム・サブ2』
ハン・ソッキュ、アン・ヒョソプらが出演、変わり者の天才医師のもとで成長する若手医師たちの感動メディカルロマンス第2弾。
病院の不正を内部告発したことで業界から干されてしまった外科医ソ・ウジン（アン・ヒョソプ）は、“神の手”を持つ伝説の外科医キム・サブ（ハン・ソッキュ）にスカウトされ、トルダム病院で働くことになる。しかし、両親が残した多額の借金に追われるウジンにとって、手術はあくまでお金を稼ぐための手段でしかない
一方、ウジンの同期チャ・ウンジェ（イ・ソンギョン）は、優秀な成績で医大を卒業しコサン大学病院の胸部外科医となるも、手術室に入ると意識を失ってしまう恐怖症を抱え、トルダム病院への異動を命じられる。こうしてキム・サブのもとで働くことになった2人は、患者を救うことに全身全霊を注ぐサブの姿を目の当たりにしながら、少しずつ外科医としての覚悟と責任を学んでいく。
しかし、コサン財団の理事長ト・ユンワン（チェ・ジノ）は、トルダム病院を閉鎖し新たな病院を建設する計画を進行します。 ユンワンの息がかかった外科医パク・ミングク（キム・ジュホン）がトルダム病院に乗り込み、病院を巡る対立は激化していく。
本作は前作に続き、初回から最終回まで同時間帯視聴率1位、最高視聴率28.4％を記録し、2020年SBS演技大賞では5冠を受賞するなど、高い評価を受けた。
イ・ソンギョンは、エリート一家の重圧から手術室に入ると意識を失ってしまう手術恐怖症を抱える胸部外科医、チャ・ウンジェを熱演。同期のウジン（アン・ヒョソプ）と切磋琢磨しながら自身の問題と向き合い、ライバル心と同時に恋も育てていく過程が大きな共感を呼んだ。
◆『恋はチーズ・イン・ザ・トラップ』（※12日まで全話無料配信）
パク・ヘジン、キム・ゴウン、ソ・ガジュン出演、ミステリアスで先の読めない展開が魅力の大ヒットラブコメディー。
アルバイトをしながら大学に通うマジメな女の子ホン・ソル（キム・ゴウン）は、ある日偶然、皆に慕われる完璧な先輩ユ・ジョン（パク・へジン）の冷徹な本性に気づいてしまう。その日を境にユ・ジョンから嫌がらせを受けるようになったソルはついに休学を決意するが、その矢先、思いがけず授業料免除の知らせが届く。
休学をやめたソルの前に現れたのは、以前とは別人のように優しくなったユ・ジョンだった。ことあるごとに自分を助けてくれるユ・ジョンを怪しみながらも、次第に彼のことが気になり始める。そんな中、ユ・ジョンと深い因縁のある幼なじみペク・イノ（ソ・ガンジュン）が現れ、ソルに急接近。ミステリアスな三角関係の行方は…。
イ・ソンギョンは本作で、ユ・ジョンに思いを寄せる周囲を振り回すトラブルメーカーのペク・イナを演じており、その強烈なキャラクターが放送当時大きな話題を集めた。
◆『恋のゴールドメダル〜僕が恋したキム・ボクジュ〜』（※26日まで全話無料配信）
ナムジュヒョク×イ・ソンギョンが出演する、体育大学を舞台に繰り広げられる、胸キュン必至の青春ラブコメディー。
ハノル体育大学の重量挙げ部の期待の星、キム・ボクジュ（イ・ソンギョン）は水泳部のトップ選手で女子に大人気のチョン・ジュニョン（ナム・ジュヒョク）と勘違いからトラブルに…。そのことがきっかけでジュニョンはボクジュが小学校の同級生で、自分を助けてくれた怪力のおデブちゃんだったことに気づく。
それ以来、ボクジュの姿を見かけてはわざと昔のあだ名で呼んでからかうジュニョンだが、実はボクジュの行動が気になって仕方がない。そんなある日、大荷物を抱えて雨の中を歩くボクジュは見ず知らずの自分に突然傘を差し出してくれた紳士的な医師ジェイ（イ・ジェユン）に一目惚れ。
ジェイがジュニョンの従兄とは知らないボクジュは、ジェイに近づくために彼の勤務する肥満クリニックに周囲にはナイショで通い始めるも…。
イ・ソンギョンは本作で重量挙げの国家代表選手をキュートに演じ切り、2016年MBC演技大賞にて優秀演技賞を獲得。ジュニョンの暴走ぶりや怒涛のスキンシップなど、胸キュンが止まらない作品となっている。
◆『ドクターズ〜恋する気持ち』（※11日〜6月10日まで全話無料配信）
キム・レウォン×パク・シネが主演する、痛みを知るすべての人へ贈る、ピュアラブストーリー。
母の死をきっかけに問題児となったへジョン（パク・シネ）は、父に見捨てられ、田舎の祖母の家に引き取られることに。転校先で心優しい元医者の高校教師ジホン（キム・レウォン）に出会い、投げやりだった人生を変えようと同級生のソウ（イ・ソンギョン）の力を借り、猛勉強する。次第にヘジョンとジホンは、惹かれあっていくが、ジホンに片思いをしていたソウはそんな2人の仲に嫉妬し、ある事件が起こり、結局、へジョンとジホンは離ればなれに。さらにヘジョンの祖母も亡くなってしまい…。13年後、医者となったへジョンは、ある目的を果たすため、クギル病院に転院すると、ジホンやソウと再会する。
イ・ソンギョンは、主人公ヘジョン（パク・シネ）の高校時代の同級生であり、のちに同じクギル病院の医師となるソウを演じる。ヘジョンの運命の人であるジホン（キム・レウォン）に片思いをして嫉妬心を抱くなど、主演2人と四角関係を繰り広げる重要な役どころを見事に演じている。