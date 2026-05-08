YouTuberのヒカルさん（34）が、2026年5月4日に公開された動画で新恋人との結婚願望を明かした。

ヒカルさんは4月29日の動画で、人気オーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」の元練習生として知られ、シングルマザーで1歳息子を育てる加藤神楽さん（21）と交際・同居していると公表していた。

「したいし、今別にやろうと思えばできる」

今回は、元「青汁王子」こと実業家・三崎優太さんのYouTubeチャンネルで「コラボ後に泥酔したヒカルが芸能人に喧嘩を売って、お蔵入りになりかけました。」と題した動画が公開された。ヒカルさんと、YouTuber「カジサック」としても活動するお笑いコンビ「キングコング」梶原雄太さんの3人でトークを繰り広げている。

ヒカルさんは加藤さんへの思いを、「相当、相性が良いと思ってて。単純に好きの度合いを示すことになるか分かんないけど、2か月間ずっと一緒にいます」「女遊びって言われるものを一切してない」「僕は振られたくないと思ったこと、ほぼ無いんですよ。今は思います、その子に振られたくないっていう感じです」などと伝えている。

三崎さんから「結婚もある？」と尋ねられた場面では、下記のように述べた。

「したいし、今別にやろうと思えばできるんですけど、個人的な気持ちとしてはね。向こうもしたいって気持ちもあるんで。ただ、早すぎるなっていうのもある」

「一応世間に合わせた結果、結婚という選択を選んでない」

ヒカルさんは「今までの俺だったら多分もう勢いで行ってたんだけど」とした一方、

「世間体も良くないじゃないですか、そもそもね。祝福される空気にならないでしょ。だから今ではないなっていう感じです。一応世間に合わせた結果、結婚という選択を選んでないっていう」

と説明。これに三崎さんは「すげぇ。ヒカルさんの口からそんな言葉が出てくるとは」「めちゃくちゃ素敵ですね」と驚きを示した。

ヒカルさんは、元カリスマキャバ嬢で実業家の「進撃のノア」さんと25年6月に「交際0日婚」をしたと公表し、9月には「オープンマリッジ」宣言をしたことで炎上。12月の動画で離婚を発表していた。