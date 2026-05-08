普段使いできるトートバッグやリュック！セガプライズ「ポケットモンスター」グッズ
ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は2026年4月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「ポケットモンスター」グッズ4種を紹介します！
セガプライズ「ポケットモンスター」グッズ
投入時期：2026年4月より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズが展開する2026年4月の「ポケットモンスター」グッズは、日用雑貨が充実！
ランドリーバッグやトートバッグなど、毎日使いたくなるかわいらしいプライズがラインナップされます。
ポケットモンスター アクリルケース
投入時期：2026年4月10日より順次
サイズ：全長約7.5×0.7×10cm
種類：全4種（ピカチュウ・ゲンガー・ミュウツー・ミュウ）
写真や小物などの収納にも活用できるアクリルケース。
ボールチェーンが付いているので、持ち歩きにもおすすめです☆
ポケットモンスター プラチナムザッカランドリーバッグVer.1.5
投入時期：2026年4月10日より順次
サイズ：全長約35×35×50cm
種類：全2種（ピカチュウ＆ポッチャマ、総柄）
大容量で便利な筒形のバッグ。
洗濯物以外にも収納アイテムとしても大活躍間違いなし！
ナチュラルな色味がおしゃれです☆
ポケットモンスター プラチナムザッカトートバッグ〜ホウエン地方〜
投入時期：2026年4月17日より順次
サイズ：全長約35×2×38cm
種類：全3種（キモリ＆アチャモ＆ミズゴロウ・ラティアス＆ラティオス・プラスル＆マイナン＆ジラーチ）
ホウエン地方のポケモンたちがデザインされたトートバッグ。
中身が飛び出すのをカバーしてくれる、便利なスナップボタン付きです。
ポケットモンスター プラチナムザッカビッグポケットリュック
投入時期：2026年4月17日より順次
サイズ：全長約30×13×40cm
種類：全2種（ピカチュウ・ハッサム・メタグロス・マスカーニャ・ラウドボーン・ウェーニバル／カビゴン・グレンアルマ・ソウブレイズ・デカヌチャン）
大きめのポケットが付いたリュック。
前面にポケモンたちがデザインされています。
トートバッグやリュックサックなど、ポケモンたちとお出かけしたくなるプライズ。
2026年4月より全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ「ポケットモンスター」グッズの紹介でした☆
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