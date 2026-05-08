ポケットモンスター　プラチナムザッカランドリーバッグVer.1.5

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ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2026年4月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「ポケットモンスター」グッズ4種を紹介します！

 

セガプライズ「ポケットモンスター」グッズ

 

 

投入時期：2026年4月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

 

セガプライズが展開する2026年4月の「ポケットモンスター」グッズは、日用雑貨が充実！

ランドリーバッグやトートバッグなど、毎日使いたくなるかわいらしいプライズがラインナップされます。

 

ポケットモンスター　アクリルケース

 

 

投入時期：2026年4月10日より順次

サイズ：全長約7.5×0.7×10cm

種類：全4種（ピカチュウ・ゲンガー・ミュウツー・ミュウ）

 

写真や小物などの収納にも活用できるアクリルケース。

ボールチェーンが付いているので、持ち歩きにもおすすめです☆

 

ポケットモンスター　プラチナムザッカランドリーバッグVer.1.5

 

 

投入時期：2026年4月10日より順次

サイズ：全長約35×35×50cm

種類：全2種（ピカチュウ＆ポッチャマ、総柄）

 

大容量で便利な筒形のバッグ。

洗濯物以外にも収納アイテムとしても大活躍間違いなし！

ナチュラルな色味がおしゃれです☆

 

ポケットモンスター　プラチナムザッカトートバッグ〜ホウエン地方〜

 

 

 

投入時期：2026年4月17日より順次

サイズ：全長約35×2×38cm

種類：全3種（キモリ＆アチャモ＆ミズゴロウ・ラティアス＆ラティオス・プラスル＆マイナン＆ジラーチ）

 

ホウエン地方のポケモンたちがデザインされたトートバッグ。

中身が飛び出すのをカバーしてくれる、便利なスナップボタン付きです。

 

ポケットモンスター　プラチナムザッカビッグポケットリュック

 

 

投入時期：2026年4月17日より順次

サイズ：全長約30×13×40cm

種類：全2種（ピカチュウ・ハッサム・メタグロス・マスカーニャ・ラウドボーン・ウェーニバル／カビゴン・グレンアルマ・ソウブレイズ・デカヌチャン）

 

大きめのポケットが付いたリュック。

前面にポケモンたちがデザインされています。

 

トートバッグやリュックサックなど、ポケモンたちとお出かけしたくなるプライズ。

2026年4月より全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ「ポケットモンスター」グッズの紹介でした☆

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