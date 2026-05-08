【全2回（前編/後編）の後編】

誰もが疑惑の目を向けていた義父・安達優季（ゆうき）容疑者の逮捕から3週間がたつ。京都府南丹市で安達結希（ゆき）くん（11）が遺体で発見された事件を巡っては、いまだ不可解な点が数多く残されている。そんな中、容疑者の成育環境をよく知る人物が、初めて口を開いた。

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【実際の写真】“取材禁止”の張り紙が！ 「安達優季容疑者」が住む「立派過ぎる日本家屋」

前編では、事件に残された謎と、幼少期の安達容疑者の成育環境について報じた。

知人によれば、容疑者は周囲に“父は長距離トラックの運転手”だと漏らしたことがある。不在の両親に代わり、兄弟を育てたのが、母方の祖父母だった。

高校時代の安達優季容疑者

「小柄ながらもガタイのいいおじいさんは、とび職人として活躍していました。ただ、優季くんが生まれた頃には引退していて、まもなくがんで亡くなってしまった。一方のおばあちゃんは、一度も働きに出たことがない人。いつも白髪に茶色いカチューシャを着けて、白いシャツにギンガムチェックのエプロン姿が印象に残っています。朗らかな人でしたが、娘について“あの子に戻ってきてほしい”とよく嘆いていました」

こう語るのは、容疑者が高校卒業までを過ごした京都市内の市営住宅の近くで診療所を営んでいた医師である。すでに引退しているが、“かかりつけ医”として長らく一家と深い関わりを持ってきた。

暮らしぶりはどうか。

「お兄さんの実父は、兄弟2人分の学費の援助などを通して、経済的に面倒を見ていたはずです。おばあちゃんが“（兄の実父が）お金出してくれるんや”とうれしそうに話していましたから。ただ、学費をのぞけば、一家の収入はおばあちゃんの生活保護に依存していた。小学生の優季くんは体調を崩したとき、いつも半袖半ズボンの体操服で診療所に来ていました」（同）

幼少期の容疑者は“母親似”の一面があった。

「愛嬌（あいきょう）があるし、社交性もある。地元のお祭りにも楽しそうに参加していました。脚の悪いおばあちゃんの世話をしたり、お兄ちゃんのことを心配する、優しい子だった」（同）

「大学へ行った方がいいとアドバイスしましたが……」

兄の心配とは何か。

「お兄ちゃんは引きこもりがちでね。おばあちゃんが僕に“（兄が）一日中、ファミコンばかりやっている”と相談してきたことがある。僕は中学生だったお兄ちゃんに“ゲームをするくらいなら、自分でゲームソフトを作れるようになればいい”と、当時まだ新しかったウィンドウズ95を買ってあげたんです。10万円くらいする、映像処理のためのパーツも付けてね。渡したときには、お兄ちゃんの目が輝いていました。結果的に優季くんもパソコンに興味を持ってお兄ちゃんと一緒に使うようになった」（前出の医師）

そんな兄弟に対して、現実は残酷だった。

「僕はお兄ちゃんに、興味の幅を広げるために大学へ行った方がいいのではないかとアドバイスしました。でも、高校の先生に“会社に勤めたほうがいい。家庭の都合もあるしな”と言われたそうです。生活が苦しかったからね。その後、お兄ちゃんはますます精神的に不安定になっていった。社会にうまくなじめない兄、脚の悪かったおばあちゃん、そして両親の不在……こうしたことを考えると、優季くんがサッカーに熱中していたのも、心労の絶えない家庭環境から、気を紛らわすためなのではないかと感じていました」（同）

安易な一般化は慎まなくてはならないが、かくも複雑な成育環境が、容疑者の人格形成に反映されなかったと考えるのは難しい。

“見捨てられ不安”

「“母親に捨てられた”という経験は、大きく分けて二つの点で容疑者に影響していると思います」

とは、精神科医の片田珠美氏である。

「一つは、自分が再び見捨てられるのではないかという“見捨てられ不安”が非常に大きくなる点です。優しく祖母の面倒を見ていたというのも、見捨てられないための死に物狂いの努力だったのではないかと思います。もう一つは、女性に対して母親の代理を求める傾向が強くなる点です」

なるほど、容疑者の1度目の結婚相手は16歳年上であった。

「容疑者について“おとなしくて真面目”との評判が目につきますが、彼はこれまで、怒りや攻撃衝動を自分の中に封じ込めてきたと考えられます。ところが、抑圧した感情はたまっていくため、どこかで噴出する。なかなか懐かない結希くんに対して、抑圧されていた感情が表出したとしても不思議はありません」（同）

「お母さんと優季くんの、子どもに対する姿勢が、どこか似ている」

先の医師は、事件について“理解できない”としながら、悲しげにこう言う。

「子どもより男女の仲を優先させたのが、優季くんのお母さんでした。お母さんにとって、子どもは邪魔な存在だったのでしょう。今回の事件では、どういうわけか、優季くんが子どもを殺してしまっている。優季くんも子どもが邪魔になったのでしょうか。僕には、お母さんと優季くんの、子どもに対する姿勢が、どこか似ているように感じられてなりません」

事件を覆う闇は、想像以上に深いかもしれない。

前編【安達容疑者の母は「愛嬌も魅力もある人」 かかりつけ医が明かす 「年に1度しか子どもに会いに来ないことを心配していた」】では、事件に残された謎と、幼少期の安達容疑者の成育環境について報じた。

「週刊新潮」2026年5月7・14日号 掲載