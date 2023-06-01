【一番くじ ドラゴンボール THE CHRONICLE OF GOKU】 5月8日 順次発売 価格：1回790円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ドラゴンボール THE CHRONICLE OF GOKU」を5月8日より順次発売する。価格は1回790円。

本商品は、「ドラゴンボール」に登場するキャラクターをモチーフにした一番くじ。A賞からF賞は一番くじのフィギュアブランド「MASTERLISE」より、物語の始まりで登場する「孫悟空」、MASTERLISEで初立体化衣装となる、初登場シーンの「ブルマ」、フリーザ編で初めて「超サイヤ人」になった「超サイヤ人孫悟空」、初めて「超サイヤ人2」になった瞬間の「超サイヤ人2孫悟空」、魔人ブウ編の「魔人ベジータ」、「ドラゴンボール超」から「孫悟空 身勝手の極意」が立体化されている。

そのほかに、棚や机のフチに引っ掛けられる「引っ掛けアクリルスタンド」、印象的なシーンを切り取ったキャラクターデザインとキャラクター名がデザインされた「ラバーチャーム」、A3サイズの「クリアポスター」、持ち歩きサイズの「ジャガードミニタオル」がラインナップしている。

ラストワン賞は、「SOFVICS」シリーズよりビッグサイズの「大猿悟空」が登場する。毛や牙などが緻密に造形されている。

「一番くじ ドラゴンボール THE CHRONICLE OF GOKU」ラインナップ

【各等賞一覧】

A賞：孫悟空 MASTERLISE

B賞：ブルマ MASTERLISE

C賞：超サイヤ人孫悟空 MASTERLISE

D賞：超サイヤ人2孫悟空 MASTERLISE

E賞：魔人ベジータ MASTERLISE

F賞：孫悟空 身勝手の極意 MASTERLISE

G賞：引っ掛けアクリルスタンド

H賞：ラバーチャーム

I賞：クリアポスター

J賞：ジャガードミニタオル

ラストワン賞：大猿悟空 SOFVICS

ダブルチャンスキャンペーン：大猿悟空 SOFVICS

A賞：孫悟空 MASTERLISE

B賞：ブルマ MASTERLISE

C賞：超サイヤ人孫悟空 MASTERLISE

D賞：超サイヤ人2孫悟空 MASTERLISE

E賞：魔人ベジータ MASTERLISE

F賞：孫悟空 身勝手の極意 MASTERLISE

G賞：引っ掛けアクリルスタンド

H賞：ラバーチャーム

I賞：クリアポスター

J賞：ジャガードミニタオル

ラストワン賞：大猿悟空 SOFVICS

ダブルチャンスキャンペーン

期間：発売日～8月末日

ラストワン賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は50個。

(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション

※発売日は流通により前後する場合があります。