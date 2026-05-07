お笑いコンビ「EXIT」りんたろー。（40）が7日、MCを務めるABEMA「Abema Prime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に生出演し、第2子誕生をあらためて生報告した。

りんたろー。は6日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」の番組内で、妻でグラビアアイドルの本郷杏奈（34）が女児を出産したことを報告していた。この日の生放送でも祝福されると、「2回も経験させていただいてうれしい限りです」と頭を下げた。

2人は22年8月23日に結婚を発表し、23年11月に第1子男児の誕生を報告。今年1月に第2子妊娠を発表していた。

第1子の名前は相方・兼近大樹が命名したといい、りんたろー。は「基本的には命名してもらっているので、第2子も頼もうかな」と再リクエストした。

すると、兼近は「明るい女と書いて“ギャル”って付けます」と、さっそく候補を口に。ぶっ飛びすぎた名前に、りんたろー。は「ちょっともませていただきます」と困惑していた。

今後は育児シフトになる可能性があるという。「『アベプラ』含め、本当に理解のある現場が多いので、甘えていこうかなと思います」。さらに育児休暇にも言及。「取らせていただけるということだったので、深夜の時間帯も抑えていこうかな」とも話すと、兼近も「僕も休ませていただこうかな」と笑わせていた。