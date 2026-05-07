◆第４８回新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝５月７日、美浦トレセン

８度目の重賞挑戦で悲願の初制覇を目指すドゥラドーレス（牡７歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ドゥラメンテ）が、杉原誠人騎手＝美浦・フリー＝（レースはルメール騎手）を背に１週前追い切りを行った。Ｗコースに正面スタンド前から入場しスムーズにキャンターへ。直線で仕掛けられると鋭い反応をみせ、６ハロン８０秒０で自己ベストを更新し、ラスト１ハロン１１秒０をマークした。

前走で馬場入りを嫌がったこともあり、調整過程を工夫する意味で、コース正面からの調教を実施。追い切りを見届けた宮田調教師は「馬は戸惑いもあったのかスッとキャンターも行きましたし、１週前としてはしっかり負荷をかけられた」と納得の表情を浮かべた。中間の調整について、「馬の息づかいを見ても中身的には整っている。毛ヅヤや体のハリも良いときと遜色ない」と順調さをアピールした。

重賞には７度挑戦し、２走前のアメリカＪＣＣまで４戦連続２着と、あと一歩が続いている。前回まで着用したチークピーシーズを外すなど、タイトル獲得ヘ抜かりはない。初の新潟コースとなるが、宮田師は「長くじわっと脚を使って差しきってくれるのでは」と良いイメージを膨らませている。７歳で充実期を迎えた実力馬が、今度こそシルバーコレクターを返上する。