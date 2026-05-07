タレントのpeco（30）が、7歳の息子・リンクくんとの最新ショットを公開し、話題になっている。

【映像】「ryuchellにしか見えない」長男とpeco（複数カット）

これまでにもモデルとして親子で撮影中の動画や、同じ柄のパジャマを着た姿、お出かけコーデなど、リンクくんとの様子をInstagramで発信してきたpeco。「ryuchellにしか見えない」「大きくなりましたね」など、成長したリンクくんに多くの反響が寄せられていた。

7歳長男との最新ショット公開

6日の投稿では、「我が家はもうゴールデンウィークは終わって、きょうから通常運転しています。ゴールデンウィークはイベントが2つあってみなさんと会えたり、おともだちと大きい公園にあそびに行ったり、息子とアリソンとのんびりお散歩したり。写真は、アンデルセン公園で4人乗り自転車乗ってるとき（お天気よくて最高に気持ちよかったな）このMOM Tシャツ着まくってて『ママこれめっちゃ着てない？』って息子に言われた！うんだってあなたが描いてくれたお気に入りですからね！？」と、自身がプロデュースしているブランドのTシャツについて触れ、リンクくんと遊んでいる様子も披露。

この投稿には、「リンクくんの文字とてもCuteです」「息子君のピースがまだまだ子どもの指しててかわいい」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）