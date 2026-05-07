◆第３１回ＮＨＫマイルカップ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）

ＪＲＡは７日、ＮＨＫマイルカップ出走馬の調教後馬体重（増減は前走からの比較）を発表した。

前走の馬体重から２ケタの増減があったのは４頭いる。最も変動があったのは１２キロ増の２頭。前走のチャーチルダウンズＣで９着に敗れたリゾートアイランド（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父イスラボニータ）が１２キロ増の５２０キロ。デビューからの５戦は５０４〜５０８キロ以内で出走している。

もう１頭は、毎日杯２着から挑むローベルクランツ（牡３歳、栗東・小林真也厩舎、父サトノダイヤモンド）で、１２キロ増の４９６キロ。デビュー時の４６８キロから大幅にボリュームアップしている。

増減の大きかった他２頭はいずれも１０キロ増。朝日杯ＦＳ・Ｇ１の２着馬で前走のファルコンＳを制したダイヤモンドノット（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は１０キロ増の４８４キロ。デビュー時の４６２キロから増加傾向になるが、長距離輸送を控えている。

もう１頭のギリーズボール（牝３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父エピファネイア）は前走の報知杯フィリーズレビューで重賞初制覇を飾った時が、デビュー以来最低の４１４キロだったため、プラス１０キロの４２４キロは歓迎と言えるかもしれない。