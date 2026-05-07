タレント・あのが、5月2日、Instagramを更新。《第4回横浜国際映画祭 『外道の歌 SEASON2』チームとして、窪塚洋介さんと池内博之さんと共に舞台挨拶＆レッドカーペットに登壇させていただきました》と報告し、8枚の写真をアップした。

あのの衣装は、白いノースリーブに黒のミニスカート。そして黒のオペラグローブに黒のニーハイ厚底ブーツ。“絶対領域” をチラ見せする小夢魔ファッションだが、際立っているのは、9頭身とも言われるスタイルのよさだ。この投稿には、5月6日時点で10万近い「いいね」が寄せられている。

Xでも同日、「あのSTAFF」が写真をアップしており、

《脚長っ！（靴差し引いても） 凛として美しい》

《スタイル良過ぎ！》

などのコメントが寄せられている。

「あのさんは、バラエティ番組などではジャージなどラフな衣装が多いため目立ちませんが、じつはスタイル抜群なんです。2024年、自身のYouTubeチャンネルで身体測定を公開した際は、身長166センチ、体重44.4キロでした」（芸能記者）

あのは、4月6日におこなわれたドラマ『外道の歌 SEASON2』（DMM TV）の配信記念イベントに、ボディラインが際立つ水色のミニ丈ワンピースに白のレースタイツ、ハイヒールをあわせた装いで登場。このときも、スタイルのよさが話題となっている。

自身を「ぼく」と呼び、独特のキャラクターで一躍人気者となったあのだが、このところ方向性に変化がみられるという。

「『外道の歌 SEASON2』で、あのさんは、ふだんはメイドカフェで働きながら、裏では冷酷な殺人鬼というキャラクターを演じています。二面性を持つ難しい役どころで、アクションシーンもありますが、みごとにこなしています。

また、4月から放送が始まった連続ドラマ『惡の華』（テレビ東京系）では、鈴木福さんとダブル主演をつとめています。あのさんにとっては、地上波ドラマ初主演。同作の主題歌『愛晩餐』はアーティスト『ano』として、あのさん本人が書き下ろし、自ら歌っています。

ほかにも、8月公開の短篇アニメーション映画『しらぬひ』では、主人公の少年の声を担当。これまでのあのさんの独特の話し方とはまったく違う声の表現に、業界内でも注目が集まっています。

バラエティのイメージが強いあのさんですが、俳優や声優、アーティストとして方向性を修正しているのかもしれません」（同前）

3年間パーソナリティをつとめたラジオ『あののオールナイトニッポン0』（ニッポン放送）が3月末に終了。以前よりバラエティ番組への出演も減っているあのだが、まだまだ知らない才能が隠されているようだ。