「宇宙刑事ギャバン」など多くの特撮作品で活躍した俳優で演出家の大葉健二（おおば・けんじ、本名高橋健二＝たかはし・けんじ）さんが6日に死去したと7日、業務提携を結ぶ「ジャパンアクションエンタープライズ」が発表した。72歳だった。

同社は公式サイトで「弊社業務提携俳優、大葉健二氏につきまして、かねてより病気療養のところ、2026年5月6日14：23、逝去いたしました。享年72歳でした」と報告。「突然の訃報に、社員・所属俳優、スタッフ一同、いまだ信じがたい思いでおります。皆様方の生前のご厚情に心より感謝いたしますと共に、謹んでご通知申し上げます」と大葉さんを悼んだ。

また、「お通夜ご葬儀に関してましてはご遺族のご意向により近親者にて執りおこなわせていただきますとのことです」とも報告した。

大葉さんは1982〜83年に放送されたスーパー戦隊シリーズの「宇宙刑事ギャバン」で主人公の一条寺烈ことギャバンを演じるなど、多くの特撮作品でアクションを中心に活躍した。03年には大ヒット映画「キル・ビル Vol.1」にクエンティン・タランティーノ監督直々のオファーで出演。ハリウッドデビューを果たしていた。

声優・俳優として活躍する新葉尚（25）は大葉さんの娘。1月には公式X（旧ツイッター）で「弟と父のお見舞いに行ってきました〜！！今年から新しい宇宙刑事シリーズが始まるよとも伝えてまいりました…！！！」と報告。また「大葉本人の意思を尊重し家族で話し合った結果、細かく現状をお伝えすることができません…皆様にはご心配をおかけしているかと思いますが本人も復帰のために精一杯リハビリなどに励んでおります」とも投稿していた。