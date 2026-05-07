櫻坂46武元唯衣卒業セレモニー、Leminoで生配信決定【14th Single BACKS LIVE！！】
【モデルプレス＝2026/05/07】Leminoでは、5月12日、13日に行われる櫻坂46「14th Single BACKS LIVE！！」の模様を生配信する。
【写真】櫻坂46武元唯衣「雰囲気変わる」赤髪チェンジが話題
本ライブでは、グループの中で磨き上げてきた個々の力が交差し、ここでしか見ることのできないパフォーマンスが繰り広げられる。なお、5月13日の公演では、今シングルの活動をもって卒業する二期生・武元唯衣の卒業セレモニーも実施。BACKSメンバーだからこそ表現できる熱量と緊張感、そして大切な節目となる特別な時間に注目だ。（modelpress編集部）
＜生配信日時＞
・2026年5月12日（火）18:30（開場：17:30）
・2026年5月13日（水）18:30（開場：17:30）
＜リピート配信日時＞
・2026年5月16日（土）19:00（開場：18:00）
・2026年5月17日（日）19:00（開場：18:00）
【Not Sponsored 記事】
【写真】櫻坂46武元唯衣「雰囲気変わる」赤髪チェンジが話題
◆櫻坂46「14th Single BACKS LIVE！！」Leminoで生配信
本ライブでは、グループの中で磨き上げてきた個々の力が交差し、ここでしか見ることのできないパフォーマンスが繰り広げられる。なお、5月13日の公演では、今シングルの活動をもって卒業する二期生・武元唯衣の卒業セレモニーも実施。BACKSメンバーだからこそ表現できる熱量と緊張感、そして大切な節目となる特別な時間に注目だ。（modelpress編集部）
◆配信概要
＜生配信日時＞
・2026年5月12日（火）18:30（開場：17:30）
・2026年5月13日（水）18:30（開場：17:30）
＜リピート配信日時＞
・2026年5月16日（土）19:00（開場：18:00）
・2026年5月17日（日）19:00（開場：18:00）
【Not Sponsored 記事】