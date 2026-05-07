エムスリー<2413.T>が大幅に３日続落し、年初来安値を更新した。同社は前営業日となる１日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比１３．８％増の４０００億円、最終利益は同７．９％増の５３０億円を見込む。同時に、取得総数２０００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の３．００％）、取得総額２００億円を上限とする自社株買いの実施を発表したものの、今期の利益予想の水準に対して物足りなさが意識され、売りが促される格好となった。



自社株の取得期間は５月２日から来年４月３０日まで。今期は医療現場ＤＸ関連で成長が続くと予想。キャリアソリューション領域において医師・薬剤師向け事業は引き続き堅調に推移するとみる。２６年３月期の売上高は前の期比２３．３％増の３５１３億６３００万円、最終利益は同２１．３％増の４９１億円となった。



出所：MINKABU PRESS