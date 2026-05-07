この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「アシアナ航空が消える」という衝撃のニュース。



長年、航空ファンや旅行好きの間で囁かれていたその噂が、ついにカウントダウンのフェーズに入りました。親会社の経営破綻、そしてライバルである大韓航空による買収。2026年内のブランド統合はもはや既定路線となり、私たちが長年親しんできた「アシアナ」の名が空から消える日は、すぐそこまで迫っています。



この歴史的転換点を見届けるべく、中部国際空港（セントレア）から韓国・仁川を経由し、シンガポールへと向かったのが、世界中の空を飛び回る人気旅行系YouTuberのおのだ氏です。自身のチャンネル「おのだ/Onoda」で、航空会社のサービスをレビューする彼が今回目にしたのは、統合に向けた冷徹なまでの準備と、それでも失われない「アシアナの矜持」が混在する、あまりにも奇妙な光景でした。



旅の始まりは、久々のセントレア。最初に乗り込んだ仁川行きのボーイング777は、お世辞にも最新鋭とは呼べない機体でした。機内に一歩足を踏み入れると、そこにはスマホサイズと言っても過言ではない、驚くほど小ぶりなディスプレイが並びます。昨今のLCCですらもう少しマシな設備があるのではないか――そんな毒づきたくなるようなレトロな空間は、どこか「投資を止められた会社」の悲哀を漂わせているようにも見えました。しかし、サービスそのものはフルサービスキャリア（FSC）の意地を感じさせるものでした。わずか1時間40分の短距離路線でありながら、提供されたのは温かい「すき焼き風」の機内食。効率化を突き詰め、水さえも有料化する時代において、この丁寧な食事提供こそがアシアナがファンに愛されてきた理由そのものなのでしょう。



仁川国際空港に到着したおのだ氏を待っていたのは、さらに衝撃的な光景でした。アシアナ航空は本来、全日本空輸（ANA）などが加盟するスターアライアンスの拠点・第1ターミナルの主でした。しかし、2026年1月を境に、彼らは大韓航空の本拠地である「第2ターミナル」へと強制的に移転させられています。これは単なる引っ越しではありません。言わば「降伏の儀式」です。アシアナの看板を掲げながら、利用するのは宿敵・大韓航空のラウンジ。歩くのは大韓航空の色に染まったターミナル。かつて熾烈なシェア争いを繰り広げた軍門に降り、その一部として組み込まれていくプロセスが、ハード面から残酷なまでに進められていたのです。



この統合は、日本の旅行者にとっても他人事ではありません。現在、アシアナ航空はANAと同じスターアライアンスに属しており、ANAのステータスを持つ「SFC（スーパーフライヤーズカード）会員」にとって、アシアナは低価格で豪華なサービスを享受できる、いわば「優良路線」でした。しかし、大韓航空への統合が完了すれば、アシアナは必然的に「スカイチーム」へと移行します。これまで積み上げてきたマイルやステータスの恩恵が受けられなくなるという現実は、ANA派の修行僧たちにとって、一つの聖域が失われることを意味しています。



しかし、そんな逆境の中でも、アシアナのサービス精神は輝きを放っていました。仁川からシンガポールへの後半戦、最新鋭のエアバスA350で提供されたのは、名物の「本気ビビンバ」です。野菜が美しく並べられた器に、別添えのご飯、コクのあるコチュジャン、香り高いごま油。一口食べれば、そこらの韓国料理店を凌駕する本場の味が広がります。「この味が、統合後も残る保証はない」。そう思うと、一口一口がひどく貴重なものに感じられたとおのだ氏は語ります。



航空会社が消えるということは、一つの文化が消えるということだ。きめ細やかなサービス、洗練された客室乗務員の所作、そして唯一無二の機内食。それらは今、終わりゆく魔法のような時間の中にあります。ロゴが消え、ユニフォームが変わり、航路が再編される2026年のリミットは、私たちが想像するよりもずっと早くやってきます。



おのだ氏のレビューが伝えるのは、統合という名の「吸収」に抗いながら、最後まで大手としてのプライドを保とうとする熱量です。アシアナ航空の看板が空から消えるその日まで、あとわずか。私たちは、一つの時代の終わりを、機内という特等席で見届けることになるのです。