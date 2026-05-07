安藤優子、「タダ」で手に入れた“お宝”に驚きの鑑定額…入手方法に今田耕司驚き「スクープってことですか!?」
キャスターでジャーナリストの安藤優子が、5日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）に出演。持参した“お宝”の鑑定額に驚いた。
【写真】愛犬との暮らしについて語る安藤優子
「ホテルウーマン」を夢見た高校生時代、キャスターになるまでの道のりを当時の写真とともに紹介した。MCの今田耕司も「初めて知りました…」と驚いていた。
そんな安藤が持ち込んだ“お宝”は、世界的ロックバンド、ザ・ビートルズのポール・マッカートニーの直筆サイン。「ビートルズの中では断トツポールが好き」と言う安藤は、雑誌を切り抜いた写真を額装し、自宅のキッチンに飾っていた。
1990年にポール・マッカートニーが来日する際、小学校を見学するポールのもとを訪れ、突撃インタビューを刊行。その時に写真を入れた額を持って行くと、ポールが喜んでサインを書いたのだという。ガラスにサインしたため、現在は二重ガラスで保護している。
10分に及ぶインタビューに成功。今田が「まさにスクープってことですか!?」と問いかけると「自分で言うのもなんですけどね」と笑顔を見せた。
「タダなわけですよ」と本人評価額を悩みつつ、5万円と提示。しかし、結果は25万円という結果に、安藤自身が「え〜!?」と驚がくした。鑑定した「ビートルズ研究所」代表の本多康宏氏は「1990年にポールの初めてのソロコンサートの記念すべき時のもの」とし「ポールっていうビートルズのメンバーの中で1番筆跡が早い。このサインは大きくて丁寧」とサインの中でも貴重なものだと分析。「ただ、残念なのは写真にサインしてない。もしこれが、直接サインしていたら45万円くらい」と話した。
なお、TVerで見逃し配信中。12日午後21時54分終了予定。
【写真】愛犬との暮らしについて語る安藤優子
「ホテルウーマン」を夢見た高校生時代、キャスターになるまでの道のりを当時の写真とともに紹介した。MCの今田耕司も「初めて知りました…」と驚いていた。
そんな安藤が持ち込んだ“お宝”は、世界的ロックバンド、ザ・ビートルズのポール・マッカートニーの直筆サイン。「ビートルズの中では断トツポールが好き」と言う安藤は、雑誌を切り抜いた写真を額装し、自宅のキッチンに飾っていた。
10分に及ぶインタビューに成功。今田が「まさにスクープってことですか!?」と問いかけると「自分で言うのもなんですけどね」と笑顔を見せた。
「タダなわけですよ」と本人評価額を悩みつつ、5万円と提示。しかし、結果は25万円という結果に、安藤自身が「え〜!?」と驚がくした。鑑定した「ビートルズ研究所」代表の本多康宏氏は「1990年にポールの初めてのソロコンサートの記念すべき時のもの」とし「ポールっていうビートルズのメンバーの中で1番筆跡が早い。このサインは大きくて丁寧」とサインの中でも貴重なものだと分析。「ただ、残念なのは写真にサインしてない。もしこれが、直接サインしていたら45万円くらい」と話した。
なお、TVerで見逃し配信中。12日午後21時54分終了予定。