ミュージカル作家・作曲家の育成を目的とした新たな養成プログラム「Musical Theater Writing Program」とミュージカル作家の“見本市”となる「Songwriters' SHOWCASE」。2024年から始まった企画だが、ここから次世代のミュージカル界を担うクリエイターが羽ばたくのか――。プログラムの様子を取材した。 (前・後編の前編)

（取材・文＝日本テレビアナウンサー・佐藤真知子）

■1か月でゼロから作品づくり

2025年夏、都内にある稽古場に若きクリエイターたちが集まっていた。参加したのは約200人の応募者の中から選ばれた8人。現役大学生からプロの作曲家、俳優まで、キャリアも年齢も様々だ。

この日は、全6回のうち最終回。発表会に向けた最終チェックが行われていた。参加者たちは、これまでの授業で磨き込んできた各々のオリジナル作品を披露する。それぞれが、シノプシスと呼ばれる脚本の骨子（あらすじ）と主人公のソロ曲とデュエット曲を説明すると、講師陣から具体的なフィードバックが飛んだ。

「音楽が変わる瞬間には必ず意味を持たせる」「歌詞で本心を全て語らず、観客に想像させる楽しさを残す」「一度で内容が聞きとれる、簡単でありながら魅力的なメロディーが良い」――。

作品への専門的なアドバイスに加えて「観客の興味を引くようなプレゼンをするよう心がける」「作家も作曲家も作品に見合った自分に変身する」といった人前で作品を魅力的に見せるためのプレゼンテーションの実戦的なノウハウも伝えられた。参加者たちは真剣な表情で互いに議論を重ねていく。

■「漠然とした憧れ」を具体に

参加者の一人、作曲家の松岡美弥子さん。普段はゲームなどの作曲活動をしており、ミュージカル楽曲を制作するのは、今回が初めての経験だったという。もともとミュージカル音楽を作りたいという漠然とした憧れがあったが、作り方を学ぶ術をなかなか見つけられなかったという。

「ポップスは曲が先にあり、そこに詞をつけていくスタイルですが、ここ（ミュージカル創作）では詞が先にあり、そこから曲を作るのが新しい感覚でした」と話す。

今回は脚本構成の段階から、作家と一緒にディスカッションを重ね、時には3〜4回も修正を繰り返すなど、互いの意見をぶつけ合い、より良い作品を追求した。

「どうしてその人が歌うのか、背景、どういう人物なのかを探ることが必要だと感じました。作家側の視点をしっかり学ぶことで、一緒に作る方の考えや意図を十分に理解できるようになりました」

■「共通の目的のために自分の意見も変えながら」

松岡さんの学びは、世界で活躍するミュージカルクリエイターになるために、非常に重要なのだと、韓国を代表するミュージカル作家のハン・ジョンソク氏は言う。

「もちろん個人の技術というのは大事です。ただミュージカルを作るという作業は、作家と作曲家のコラボレーションによって生まれるので、お互いが合わせていくところが大事。お互いの意見を理解して、消化して、共通の目的のために自分の意見も変えながら合わせていくのが大切です」

ハン氏は作曲家のチェ・ジョンユン氏とともにプログラムの講師を務めた。2人は日本のミュージカル界について「演劇や舞台の歴史が長く、芸術に対する理解も非常に深い」と評価する。一方で「オリジナルミュージカルを育てるための段階的な支援システムがない」という課題を指摘する。

才能ある人材がいても、それを育てる体系的なシステムがなければ、埋もれてしまう。こうした現状を打破するために立ち上がったのが、このプログラムなのだ。

『Musical Theater Writing Program』は、ミュージカル作家・作曲家の育成を目的として東宝が企画・制作を始め、趣旨に賛同した映画演劇文化協会が主催として加わり、韓国芸術総合学校の協力のもと、2024年の夏から始まった。

東宝の小嶋麻倫子プロデューサーはプログラムを企画したきっかけを語る。

「（日本では）それぞれが壁にぶつかりながら『ミュージカルってこうやって作るものなのかな』と試行錯誤しながら苦労して作品を作っている。そうした現状を変えたいと思ったのです」

なぜ韓国から講師を招いたのだろうか。

「作曲のチェ・ジョンユン先生はニューヨーク大学大学院のミュージカル創作科を卒業され、韓国に帰国後、NYUのプログラムを韓国の文化やニーズに合わせて改良し、英語を話さない人がミュージカルの創作を学ぶシステムを作り、韓国の東京藝術大学のような大学（韓国芸術総合学校）で教えています。直接アメリカから講師を招くよりも、英語を話さない人向けに特化した教育が可能になります」



■東アジア全体のミュージカル産業の発展に

授業の終わりに、参加者のひとりがこんな言葉を残した。

「作品のタネは、人が作っていくものであると再確認した」

AIの台頭により「ものづくり」が簡単にできる時代だからこそ、人と人が手を取り合って作品を作るプロセスが、誰かの心に響く作品を生み出すのだろう。

講師の2人にプログラムを通して描く未来について尋ねた。

「なぜ日本のオリジナルミュージカルを育成する必要があるのかとよく聞かれます。しかし、これはより大きな視点から見るべきだと考えています」と彼らは答える。日本のオリジナルミュージカルが積極的に試みられ、期待されることで、東アジア全体のミュージカル産業がともに発展できるというのだ。

受講生から選抜され、ミュージカルクリエイターの“見本市”として、1月4日に東京・シアタークリエで開かれる「Songwriters’ SHOWCASE」で成果が披露された。

企画の東宝は「今後も本プログラムを継続・発展させていくことで、受講生の皆さんが近い将来、国内外で創作の機会に恵まれ、日本のミュージカル界の発展に寄与してくださることを願って継続していきたいと思っています」としている。

【Musical Theater Writing Program】ミュージカル作家・作曲家の育成を目的としたプログラム。韓国から講師を招き、ミュージカル作劇・作曲の基礎を学ぶ。2024年から始まり、今夏も3回目が開かれる。ミュージカル作劇・作曲の経験は問わず、映画やアニメ、ゲームなど、何らかの分野で作曲や作詞の経験があれば誰でも応募可能。また過去2年の受講者を対象にアドヴァンスプログラムも開かれる。企画・制作＝東宝、主催＝一般社団法人・映画演劇文化協会。応募は5月18日まで。