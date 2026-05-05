中山秀征、妻・白城あやか＆息子と自然の中で食事満喫 家族3ショットに「息子さんイケメン」「美男美女すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/05】タレントの中山秀征の妻で元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやかが5月4日、自身のInstagramを更新。家族ショットを披露し、話題となっている。
【写真】58歳4児の父タレント「家族仲の良さにほっこり」元宝塚美人妻＆イケメン息子との3ショット
白城は「少し前」と題し、屋外のテラス席で食事を楽しむ様子を投稿。「山で 外でも気持ちよーく食事ができる季節になって嬉しいなぁ」とつづり、夫の秀征と息子との3ショットを披露した。「川のせせらぎを聞きながら 毎度 このお蕎麦」「鴨汁そば 好きなんだよね〜」と自然豊かなロケーションで、お気に入りの蕎麦を堪能する仲睦まじい姿を見せている。
この投稿には「なんて素敵なファミリー」「息子さん、両親どっちにも似て格好いい」「新緑の中での食事は最高ですね」「美男美女すぎる」「家族仲の良さにほっこり」「息子さんイケメン」といった反響が寄せられている。
白城は1998年に秀征と結婚。長男で俳優の中山翔貴、次男で俳優の中山脩悟を含め4人の息子がいる。（modelpress編集部）
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【写真】58歳4児の父タレント「家族仲の良さにほっこり」元宝塚美人妻＆イケメン息子との3ショット
◆中山秀征ファミリー、家族ショット披露
白城は「少し前」と題し、屋外のテラス席で食事を楽しむ様子を投稿。「山で 外でも気持ちよーく食事ができる季節になって嬉しいなぁ」とつづり、夫の秀征と息子との3ショットを披露した。「川のせせらぎを聞きながら 毎度 このお蕎麦」「鴨汁そば 好きなんだよね〜」と自然豊かなロケーションで、お気に入りの蕎麦を堪能する仲睦まじい姿を見せている。
◆中山秀征ファミリーの姿に反響
この投稿には「なんて素敵なファミリー」「息子さん、両親どっちにも似て格好いい」「新緑の中での食事は最高ですね」「美男美女すぎる」「家族仲の良さにほっこり」「息子さんイケメン」といった反響が寄せられている。
白城は1998年に秀征と結婚。長男で俳優の中山翔貴、次男で俳優の中山脩悟を含め4人の息子がいる。（modelpress編集部）
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