口コミ低評価だらけ…パン工場でのスキマバイトは「想像してたのと違う！」体験した“謎の中毒性”がヤバすぎた
ライター歴15年、40代主婦の筆者はこの物価高の中、生活費の足しにとスキマバイトに手を出すことにしました。未経験、無資格ながらも配送業者、食品工場、など様々な職種にチャレンジ。
本業のスキマで休み休み就業していましたが、いつの間にかアプリ内グレードはROOKIEクラスから二つ上がって・ACE級に到達していました。ここまで来たら、経験値をさらに積んで上位に到達したいもの。射幸心を煽られ、ますますタイミーが捗ります。
そんな中、大手パン工場の「待機枠」というものを見つけました。
◆待つだけで時給が発生「待機枠」って何？
待機枠とは、急遽欠勤や欠員が生じた時のために、人員を確保しておくための枠。拘束時間は約2時間です。交通費も出て、その間分の時給も出ます。
「座っているだけで2000円超！？」近ごろ、仕事や子育てが落ち着き、YouTube動画で時間を溶かす日々でした。そのたびに罪悪感に打ちひしがれることの繰り返しだったので、待っているだけでお金がもらえるというのはなんと有意義な時間の過ごし方でしょう。さっそく申込みをしました。
マッチングし、その後、専用ページを見たところ、まず目を通すべきいくつものマニュアルがあることに驚きました。業務概要や規定はもちろんのこと、駅からの行き方、初回出勤の際の警備員への声のかけ方、服装規定まで……。さすが一日何百人もの従業員が働いているという大手です。
◆低評価ばかりの口コミに不安…
初回の人への手厚さに、ある意味感動しましたが、裏を返せば定着率が低いということ。ふと、大学時代の友人がこの大手パン工場で当時勤務していたということを思い出しました。
会うたびに疲れていた彼……。話を聞くと「精神的にやられる」とのこと。立ちっぱなしのライン作業で、同じことを何時間も続けているということです。
短期で入っていたことがあるという親戚は「見たくない裏側（雑に製品を扱ったり、食品添加物を入れる場面）を見てしまい、パンを食べたくなくなった」「昔堅気の人が多く、パワハラが多い」などと、文句ばかりです。
しかも、タイミーアプリ内の勤務した人の口コミの中には「広すぎて迷子になる」「二度と働きたくない」など、よくない感想も多々書きこまれています。
◆「どうか欠勤が出ませんように！」願い虚しく…
募集要項を見ると、当然『欠員発生の場合は、業務に入って頂きます』と記載があります。当然です。待機枠なのですから。「どうか、欠員がでませんように!!!」私はそう祈りながら、当日臨みました。
しかし出勤するなり、着替え、研修、待機へとまるでベルトコンベア上のパンのように流れ作業で促され、ドキドキする間もなく、当然のように現場に連れていかれていました。
聞けば待機枠で申し込んでも、それで収まる確率は非常に低いということ。世の中、そう甘くはありません。
見た感じ、初出勤の人や同じく待機枠で申し込んだ人は10人ほどいましたが、そのすべてが違う担当部門にふりわけられました。すなわち、ひとつ現場に新人は私ひとり……。ネガティブな前情報もあり、不安だけが心を支配します。
◆あれ？ 管理や扱いの良さに拍子抜け
ですが毎日入れ代わり立ち代わり違う人がやってくるだけあって、現場の方々の新入り扱いはお手の物、わからないことがあったら、目を泳がせるだけで寄ってきてくれたり、たびたび様子をうかがいに来てくれるなど、丁寧に対応してくれました。
現場のメンバーや雰囲気にもよるかもしれませんが、少なくとも私が配属された部門は、雰囲気も面倒見もよかったです。勤務経験のある親戚が言っていた「嫌な裏側」を見ることも全くなく、「こんなに管理や扱いがしっかりしているとは！」と逆に感動をおぼえました。
本業のスキマで休み休み就業していましたが、いつの間にかアプリ内グレードはROOKIEクラスから二つ上がって・ACE級に到達していました。ここまで来たら、経験値をさらに積んで上位に到達したいもの。射幸心を煽られ、ますますタイミーが捗ります。
そんな中、大手パン工場の「待機枠」というものを見つけました。
待機枠とは、急遽欠勤や欠員が生じた時のために、人員を確保しておくための枠。拘束時間は約2時間です。交通費も出て、その間分の時給も出ます。
「座っているだけで2000円超！？」近ごろ、仕事や子育てが落ち着き、YouTube動画で時間を溶かす日々でした。そのたびに罪悪感に打ちひしがれることの繰り返しだったので、待っているだけでお金がもらえるというのはなんと有意義な時間の過ごし方でしょう。さっそく申込みをしました。
マッチングし、その後、専用ページを見たところ、まず目を通すべきいくつものマニュアルがあることに驚きました。業務概要や規定はもちろんのこと、駅からの行き方、初回出勤の際の警備員への声のかけ方、服装規定まで……。さすが一日何百人もの従業員が働いているという大手です。
◆低評価ばかりの口コミに不安…
初回の人への手厚さに、ある意味感動しましたが、裏を返せば定着率が低いということ。ふと、大学時代の友人がこの大手パン工場で当時勤務していたということを思い出しました。
会うたびに疲れていた彼……。話を聞くと「精神的にやられる」とのこと。立ちっぱなしのライン作業で、同じことを何時間も続けているということです。
短期で入っていたことがあるという親戚は「見たくない裏側（雑に製品を扱ったり、食品添加物を入れる場面）を見てしまい、パンを食べたくなくなった」「昔堅気の人が多く、パワハラが多い」などと、文句ばかりです。
しかも、タイミーアプリ内の勤務した人の口コミの中には「広すぎて迷子になる」「二度と働きたくない」など、よくない感想も多々書きこまれています。
◆「どうか欠勤が出ませんように！」願い虚しく…
募集要項を見ると、当然『欠員発生の場合は、業務に入って頂きます』と記載があります。当然です。待機枠なのですから。「どうか、欠員がでませんように!!!」私はそう祈りながら、当日臨みました。
しかし出勤するなり、着替え、研修、待機へとまるでベルトコンベア上のパンのように流れ作業で促され、ドキドキする間もなく、当然のように現場に連れていかれていました。
聞けば待機枠で申し込んでも、それで収まる確率は非常に低いということ。世の中、そう甘くはありません。
見た感じ、初出勤の人や同じく待機枠で申し込んだ人は10人ほどいましたが、そのすべてが違う担当部門にふりわけられました。すなわち、ひとつ現場に新人は私ひとり……。ネガティブな前情報もあり、不安だけが心を支配します。
◆あれ？ 管理や扱いの良さに拍子抜け
ですが毎日入れ代わり立ち代わり違う人がやってくるだけあって、現場の方々の新入り扱いはお手の物、わからないことがあったら、目を泳がせるだけで寄ってきてくれたり、たびたび様子をうかがいに来てくれるなど、丁寧に対応してくれました。
現場のメンバーや雰囲気にもよるかもしれませんが、少なくとも私が配属された部門は、雰囲気も面倒見もよかったです。勤務経験のある親戚が言っていた「嫌な裏側」を見ることも全くなく、「こんなに管理や扱いがしっかりしているとは！」と逆に感動をおぼえました。