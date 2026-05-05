中谷潤人を東京ドームで撃破

2日に行われたボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチは、王者・井上尚弥（大橋）が中谷潤人（M.T）を3-0判定で退けた。“世紀の一戦”後に発売された井上の超高額オフィシャルグッズは即完売となった。

両者が心技体を全てを注ぎ込み、戦い抜いた“世紀の一戦”。36分の死闘の末、判定で軍配は井上に上がった。

試合後、井上のオフィシャルグッズ公式Xは「新たな歴史を刻んだ井上尚弥選手の功績を祝し、そして、やがて伝説と呼ばれるこの日を形として残す特別なアイテム」とし、2つのグッズを紹介した。

井上の右手のトロフィーで、台座にサインが入るゴールドは150万円（税込）で限定10点、サインが入らないブロンズは33万円（同）で限定33点。オフィシャルグッズ公式Xは4日午後1時13分に、「SIGNED GOLD LEAF FIST TROPHY \1,500,000 【限定10点】は完売いたしました」と発表した。

X上のファンにも驚きが広がる。「えっ？完売？すご…笑」「売り切れるのすんごい」「ひゃくごじゅうまんえんが完売だ〜！！」「もう売り切れてる」「ほしい、、、」などのコメントのほか、人気漫画「はじめの一歩」を引き合いに「そのうち鷹村みたいに銅像出るんやなかろか？」との声もあった。



（THE ANSWER編集部）