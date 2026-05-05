西川町志津で起きた交通事故。バイクに乗っていて心肺停止となっている男性は、県内在住であるとみられるということです。4人でツーリングに出かけ、鶴岡市方面に向かっていたとみられます。

【写真を見る】月山道の事故 心肺停止の男性（60代）は県内在住者か 4人でツーリング、鶴岡市方面に向かっていた（山形・西川町）

ゴールデンウィーク終盤にさしかかった5日の午前、山形県西川町の国道112号で乗用車とツーリング中のバイクが衝突する事故がありました。この事故でバイクに乗っていたとみられる65歳の男性が心肺停止となっています。

事故の影響で国道112号・月山道は、5日の午前10時から全面通行止めになっています。う回路はないということです。

また通行止めは長時間に及ぶとみられます。※サムネは国交省ライブカメラより

■何があったのか

警察と消防によりますと、きょう午前9時10分ごろ、山形県の内陸と庄内を結ぶ西川町の月山道、国道112号の西川町志津・上楓沢（かみかえでさわ）付近で、「車とバイクが衝突したようだ」などと、事故の当事者を含め複数の110番通報がありました。

通報の中には「事故でけがをした人がいる。片足がないようだ」といった内容のものもあったということです。

当時、ツーリングしていたバイク4台のうち1台が乗用車と衝突したということです。

この事故で、バイクを運転していた65歳の男性が心肺停止の状態で病院に搬送されました。男性は右足を離断しているということです。

乗用車に乗っていた人にケガはありませんでした。

現場は、上楓沢橋の近くとみられ、現在、警察と消防が事故の状況などについて確認を急いでいます。

また、事故の影響で国道112号・月山道は、5日の午前10時から全面通行止めになっています。う回路はないということです。