一卵性三つ子シンクロアクロバットパフォーマー 佐藤三兄弟が、日本クラウンよりメジャーデビューを発表。新曲「DAISUKI」を8月5日にリリースする。

（関連：Ms.OOJA、往年の名曲に与えた新しい価値 演歌の魅力を再発見した特別な一夜）

佐藤三兄弟は、持ち味であるシンクロアクロバットを武器に、国内のみならずタイをはじめとするアジア圏での海外パフォーマンスも行っている。2025年7月に川越のスーパー銭湯にて歌謡曲のカバーを初披露し、その後、定期的に同場所にてライブ活動を続けていたところ、歌謡曲とダイナミックなアクロバットを融合させた独自のスタイル“アクロバット歌謡”のパフォーマンスがレコード会社の目に留まり、今回のメジャーデビューへと繋がった。

今年の佐藤三兄弟の目標は“飛翔”。今回のメジャーデビューを機に、三兄弟の唯一無二のパフォーマンスで、音楽シーンに新たな風を吹き込むという。

また、メジャーデビューにあわせて、5月16日には東京都内にてリリースイベントの開催が決定。詳細は後日、オフィシャルサイトおよびSNS等にて公開予定だ。

＜佐藤三兄弟 メジャーデビューに関してコメント＞

■長男・綾人（あやと）

夢だったメジャーデビューが決まり、身が引き締まる思いです。僕たちにしかできない“アクロバット歌謡”という新しいエンターテインメントを、世代を超えて多くの方に届けていきたいです。レコーディングも全力で挑みました！

■次男・颯人（はやと）

スーパー銭湯での出会いから始まり、こうして大きなチャンスをいただけたことに感謝しています。三つ子だからこそ出せる呼吸と歌声、そして迫力あるパフォーマンスの融合を楽しみにしていてください。

■三男・嘉人（よしと）

応援してくださる皆様のおかげで、ついにスタートラインに立つことができました。日本国内はもちろん、タイ観光大使としての経験も活かし、世界中に“アクロバット歌謡”の旋風を巻き起こしたいです！

（文＝リアルサウンド編集部）